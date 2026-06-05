哈国10年级学生研发AI系统发现四颗新小行星

该项目命名为"Syntharion"，专门用于探测传统观测方法难以发现的近地天体，并能够对小行星运动轨迹进行建模模拟。

—小行星体积极小、亮度微弱且移动迅速，因此在常规观测中极易被忽略。通过现代技术与计算机分析，我们能够有效定位这些天体。为寻找小行星，我们需要对同一片天空区域进行多次拍摄。对比这些影像时，恒星位置保持不变，而小行星位置会发生偏移，从而实现对移动物体的精准锁定，-阿遥林·塔吾克勒介绍道。

Фото: НЗМ

据悉，该项目研究团队在观测过程中已成功发现四颗此前未被录入科学目录的全新小行星。

—我们通过连续四个夜晚的天空观测，记录下了这些此前未知的星体。这些天体还需要后续进一步研究。此类研究不仅有助于我们理解太阳系的起源，还能帮助人类及早发现并预警潜在的近地威胁目标，-这位学生表示。

虽然体积较小的小行星在进入大气层时会燃烧殆尽，但较大规模的天体若撞击地球，可能会引发爆炸、火灾、海啸及气候突变等局部或全球性灾难。凭借这一对人类安全具有重要意义的创新项目，研发团队近期在NASA国际太空应用挑战赛中荣获第一名。