英国计划禁止16岁以下未成年人使用主流社交媒体

斯塔默表示，英国已完成相关公众咨询，多数家长支持设置未成年人社交媒体使用禁令。英政府认为，社交媒体滥用严重损害青少年心理健康，易诱发焦虑、抑郁等问题，此次新规旨在净化青少年网络环境，保护未成年人身心健康，归还孩子健康的成长空间。

据悉，英国本次监管方案参照澳大利亚此前实施的未成年人网络管理模式。禁令覆盖短视频、图片社交、视频门户、社交论坛等主流社交平台，日常即时通讯工具不在受限范围内。新规同时禁止未成年人在直播、游戏平台与陌生网友交流，以防范网络侵害风险。

根据时间表，相关监管条例将于今年年底前完善出台，整套管控措施预计明年春季正式实施。英国政府将督促网络平台强化年龄审核机制，压实平台监管责任。

近期全球多国持续收紧未成年人网络监管，纷纷出台年龄限制与防护条款。舆论认为，英国此次新规力度居于西方国家前列，对大型互联网平台形成强力约束，但政策落地仍面临技术核验、执行监管等现实挑战，实际成效有待观察。