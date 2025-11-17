阿斯塔纳超过200名新兵宣誓效忠祖国

陆军指挥部、贵宾、武装力量老兵、首都国防事务部门代表以及新兵的亲友们到场，共同见证这一重要时刻。

按照传统，参礼人员向“祖国母亲”纪念碑献花，并以默哀方式缅怀为国牺牲的哈萨克斯坦军人。

Фото: Қорғаныс министрлігі

Фото: Қорғаныс министрлігі

陆军第一副总司令兼总参谋长、少将库阿尼什别克·乌什塔耶夫在仪式上致辞，向新兵们表示祝贺。

“今天不仅对你们意义重大，对整个国家也是如此。你们在祖国面前宣誓，迈出了捍卫人民和平与安全的重要一步。誓言不仅是一句承诺，更是每名男子一生的原则、荣誉与尊严。我相信，军旅生活将成为你们未来成就的坚实基础，为你们带来宝贵的磨炼。” - 他说。

据介绍，新兵来自全国各个地区。其中来自突厥斯坦州的叶尔努尔·多斯姆汗表示，他是主动应征入伍。他说：

“我来自一个大家庭，有13个兄弟姐妹。虽然很想念他们，但我知道军队经历将对今后的生活大有裨益。我应该成为这个大家庭的依靠。为了宣誓仪式，我们做了充分准备。在新兵训练课程中我学到很多，也已经适应了军营节奏。”

仪式上，武装力量老兵、少将阿利汗·贾尔布洛夫为部队两名军官——上尉松哈特·卡卜德罗夫和中尉叶尔纳尔·肯杰拜——颁发了纪念勋章。

宣誓结束后，新兵们在广场上进行了分列式，并演唱了军事爱国歌曲。活动最后展示了徒手格斗动作以及仪仗队的队列表演，圆满结束了当天的庆祝仪式。

Фото: Қорғаныс министрлігі

Фото: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

Фото: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

