08:56, 17 11月 2025 | GMT +5
阿斯塔纳超过200名新兵宣誓效忠祖国
（哈萨克国际通讯社讯）据国防部新闻消息，阿斯塔纳“祖国保卫者”广场日前举行首都68665部队新兵的庄严宣誓仪式，超过200名士兵在此向祖国宣誓效忠。
陆军指挥部、贵宾、武装力量老兵、首都国防事务部门代表以及新兵的亲友们到场，共同见证这一重要时刻。
按照传统，参礼人员向“祖国母亲”纪念碑献花，并以默哀方式缅怀为国牺牲的哈萨克斯坦军人。
陆军第一副总司令兼总参谋长、少将库阿尼什别克·乌什塔耶夫在仪式上致辞，向新兵们表示祝贺。
“今天不仅对你们意义重大，对整个国家也是如此。你们在祖国面前宣誓，迈出了捍卫人民和平与安全的重要一步。誓言不仅是一句承诺，更是每名男子一生的原则、荣誉与尊严。我相信，军旅生活将成为你们未来成就的坚实基础，为你们带来宝贵的磨炼。” - 他说。
据介绍，新兵来自全国各个地区。其中来自突厥斯坦州的叶尔努尔·多斯姆汗表示，他是主动应征入伍。他说：
“我来自一个大家庭，有13个兄弟姐妹。虽然很想念他们，但我知道军队经历将对今后的生活大有裨益。我应该成为这个大家庭的依靠。为了宣誓仪式，我们做了充分准备。在新兵训练课程中我学到很多，也已经适应了军营节奏。”
仪式上，武装力量老兵、少将阿利汗·贾尔布洛夫为部队两名军官——上尉松哈特·卡卜德罗夫和中尉叶尔纳尔·肯杰拜——颁发了纪念勋章。
宣誓结束后，新兵们在广场上进行了分列式，并演唱了军事爱国歌曲。活动最后展示了徒手格斗动作以及仪仗队的队列表演，圆满结束了当天的庆祝仪式。
【编译：达娜】