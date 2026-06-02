哈国2024年地质勘探锁定稀土富矿 “厄尔格兹”区块C2类储量近80万吨

过去五年中，哈国在地质行业实施了系统性工作。2020年至2025年间，地质与地球物理研究覆盖面积从157.65万平方公里扩大至203.82万平方公里，显著提升了地质研究深度，为发现新的矿产前景区创造了条件。

2021年，哈萨克斯坦完成了对显生宙地层划分方案的现代化更新。这一成果使国内地质数据与国际标准接轨，并提升了地质研究的科学基础。

消息指出，2022年，旨在研究里海盆地深部结构的"欧亚"项目第一阶段圆满结束。通过应用现代化处理与解释技术，专家组对该地区积攒的地质及地球物理数据进行了重新分析，初步评估里海盆地的预测油气资源量约为4.7万亿吨当量燃料。

同年，哈萨克斯坦批准了《2023-2027年地质行业发展构想》，明确了矿产原料基地补充及地质勘探效率提升的发展方向。2023年，为完善行业科学方法论基础，哈国出台了一系列法律法规，确立了地质层描述、定年及岩石分类的统一规范。

消息透露，2024年的勘探工作取得重大发现。在卡拉干达州卡尔卡拉勒县的库伊列克特阔勒矿区，勘探人员发现该地具有极高的稀土金属开采潜力。研究显示，该区域稀土元素赋存量足以进行工业化开采。专家在矿区内划定了"Dos-1"、"Dos-2"、"Dos-3"及"厄尔格兹"四个前景区块，并对铈、镧、钕、钇等元素的预测储量进行了评估。最终数据显示，该区域稀土金属预测资源量达935.4万吨，其中"厄尔格兹"区块C2类储量估算为79.58万吨。

为了进一步提升地质调查效率，哈萨克斯坦已编制了25项1:50,000比例尺的地质测绘项目文档。这些举措将有效增强未来固体矿产（特别是稀有及稀土金属）的找矿能力，并提高地质勘探工作的精确度。

综上所述，近年来实施的一系列战略举措，为拓展哈国矿产原料基础、提升地质研究质量以及强化国家投资潜力做出了重要贡献。