    12:13, 13 一月 2026 | GMT +5

    哈国2025年水泥产量创历史新高 达1307万吨

    （哈萨克国际通讯社讯）根据2025年前11个月统计数据，哈萨克斯坦水泥产量达到1307万吨，创下该行业历史最高纪录。哈萨克斯坦贸易与一体化部发布消息称，这一成绩得益于国家水泥产品认证体系的持续完善。

    该成果主要源于对国家标准СТ РК 3361-2022的更新与实施。该标准由“QazCem”哈萨克斯坦水泥与混凝土生产者协会提出并经贸易与一体化部批准，为波特兰水泥及商品熟料生产确立了统一技术要求。

    水泥工业作为建筑业的基础支柱，直接支撑国家基础设施建设。产品质量与生产稳定性高度依赖严格的技术规程。引入标准化技术规程有助于规范生产流程、强化工艺控制，并确保产品品质长期稳定。

    贸易与一体化部表示，建立统一要求可显著提升生产稳定性、保障产品质量一致性，并进一步增强国产水泥的市场竞争力。

    认证体系的完善已取得实效。自2019年引入СТ РК 3361-2022标准以来，哈萨克斯坦隐性进口水泥量大幅下降，国内产量持续攀升至历史高位。此次标准的更新版本进一步为行业注入动力，直接推动2025年产量实现突破性增长。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

