联合国警告：2025年冲突相关性暴力案件数量翻了一番

她指出，这些数字反映出全球趋势正在加剧，日益恶化的安全局势、人口流离失所以及幸存者资源的日益匮乏，都在助长这场危机。

帕滕在联合国纽约总部向记者表示：“2025年，作为战争战术、酷刑、恐怖主义和政治镇压手段的性暴力案件记录激增，这些案件以极端残暴著称，且绝大多数针对妇女和女童。”

该报告核实了2025年期间9788起与冲突相关的性暴力案件。然而，帕滕强调，这一数字并不能反映残酷的现实。

她说：“本报告中的数据不应被视为全貌，而应被视为一种迹象，表明存在更广泛的侵犯行为模式，这些行为大多未被察觉且报告不足。”

平民成为目标

该报告记录了21个受冲突影响国家中，国家行为体和非国家行为体实施的强奸、轮奸、性奴役、强迫婚姻、贩运及绑架行为。

尽管男性和男孩也遭受性暴力——通常发生在拘留场所且作为一种酷刑手段——但妇女和女童仍是主要目标。同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等群体面临着更高的有针对性的迫害和骚扰风险。

报告显示，受害者年龄从1岁到70岁不等，其中还记录了涉及残障人士的案例。

帕滕指出，此类暴力行为常伴随极端身体虐待，包括强奸后的杀害以及幸存者自杀事件。

她表示：“归根结底，这份报告关乎所有幸存者以及生活在战争阴影下的社区所承受的人类苦难。”

武装团体与准入

报告指出，非国家武装团体（包括有组织犯罪集团）继续利用性暴力来控制社区和领土，包括自然资源丰富的地区。

流离失所和难民中的妇女及女童面临更高的风险，特别是在支持网络已崩溃的偏远和边境地区。

调查结果显示，小武器的广泛流通也继续助长了多场冲突中的性暴力。

与此同时，人道主义准入受限、局势动荡和资金短缺使得记录侵犯行为和援助幸存者变得更加困难。

新增记录在案的施暴者

报告附件列出了77个被认为应对与冲突相关的性暴力模式负责的责任方，其中包括62个非国家行为体。

新列入名单的包括三个在刚果民主共和国活动的非国家武装团体——瓦扎伦多武装、民族解放力量以及解放刚果爱国者联盟玛伊-玛伊民兵。

两个国家行为体——俄罗斯武装和安全部队以及以色列武装和安全部队——也因联合国记录到的持续性性暴力模式而被新列入名单。

去年，这两个实体已收到“可能在下一报告期内被列入名单”的警告。

呼吁采取行动

报告敦促安理会和会员国加强预防、问责以及对幸存者的支持。

建议包括：

确保人道主义援助畅通无阻，

扩大监测和制裁机制，

支持联合国特派团中的妇女保护顾问，

加强调查和起诉，

增加对医疗、心理社会和法律服务的资金支持

帕滕呼吁继续将关注重点放在幸存者身上。

她说，这些侵犯行为既非孤立事件，也不局限于少数几个情境。

“它们规模遍及全球，影响具有毁灭性，因此需要的应对措施不应以政治姿态、选择性愤慨或先入为主的叙事为中心，而应以受害者和幸存者的权利、需求及尊严为中心。”