哈萨克斯坦通过2026—2035年生物多样性保护构想

《构想》的出台，旨在履行哈萨克斯坦于1994年批准的《生物多样性公约》框架下的国际义务。根据公约要求，缔约国需制定国家层面的行动战略。同时，该文件也是落实《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》目标的重要基础，推动到2050年实现“人与自然和谐共生”的愿景。

这一构想被视为哈萨克斯坦面向未来生态安全作出的重要投入，也是多年持续落实国家及国际承诺的阶段性成果。在专家学者、科研机构以及联合国开发计划署的共同参与下，这份兼具现实考量与长远目标的文件得以形成。文件将成为今后生态保护工作的行动纲领，内容涵盖扩大森林覆盖率、加强森林防火、推动资源可持续利用以及完善自然保护区体系等一系列具体举措。

该文件与托卡耶夫总统提出的生态倡议紧密衔接，是“清洁哈萨克斯坦”理念的具体实践。其核心逻辑实现了从“事后治理”向“前瞻性管理与自然资本净增长保障”的转变。作为宪法改革理念在生态领域的延伸，文件同时设定了明确的目标指标和优先任务。

联合国开发计划署驻哈萨克斯坦常驻代表处副代表苏赫罗布·霍吉马托夫指出，保护生物多样性是关乎地球未来生命力的共同责任。《构想》的通过，将有助于增强生态系统韧性，为子孙后代守护国家宝贵的自然财富。

据了解，《构想》由哈萨克斯坦生态和自然资源部牵头起草，获得全球环境基金的资金支持及UNDP的技术支持。

哈萨克斯坦生物多样性保护协会执行主任薇拉·沃罗诺娃表示，文件在制定过程中充分吸收了国际先进经验，并结合本国实际需求，是政府、学术界与社会组织协同努力的成果。

《构想》共涵盖8大核心方向和13项关键指标：

生态网络建设：计划到2035年将自然保护区面积由目前的3100万公顷扩大至3320万公顷。

森林资源保护：通过造林和护林措施，将森林面积从1390万公顷提升至1470万公顷。同时推动木材深加工发展，力争到2035年实现木材加工产值增长五倍。

野生动物保护：重点保护《红皮书》所列稀有物种，稳步提升其种群数量，并规范狩猎活动，确保可持续开展。

水生生物保护：加强鱼类种群监测与科研评估，系统分析各类生态威胁。

植物资源与草场治理：依托科研与现代化监测手段，应对植物退化和草场退化等问题。

数据集成与长效机制建设：建立国家生物多样性大数据系统，完善科学、可操作的评价指标体系。

最后两项内容被视为整个生物多样性保护和可持续利用体系的基础与支柱。通过系统收集并整合各类生物多样性数据，构建有效指标体系，将为制定长期战略提供科学支撑。

生物科学副博士亚历山大·别尔别尔指出，这一纲领性文件的出台整合了政府、国际组织、非政府组织及私营部门的资源，其保护视角已不再局限于单一物种，而是扩展至对整个栖息地环境的综合修复。

随着《构想》的实施，哈萨克斯坦有望进一步巩固在中亚地区自然保护领域的领先地位，并为推动可持续发展拓展新的国际合作空间。

【编译：阿遥】