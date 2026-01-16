国际足联：2026年足球世界杯购票申请逾5亿份

国际足联消息显示，除了美国、墨西哥和加拿大三个赛事主办国，购票申请主要来自德国、英国、巴西、西班牙、葡萄牙、阿根廷和哥伦比亚等国球迷。

国际足联自2025年12月11日至本月13日启动本届世界杯门票第三轮抽签登记。该组织说，目前购票需求最多的赛事分别是拟定于6月27日举行的哥伦比亚对阵葡萄牙比赛、6月18日墨西哥对阵韩国比赛以及7月19日的决赛，按计划分别在美国迈阿密加登斯、墨西哥瓜达拉哈拉和美国新泽西州东拉瑟福德举行。

国际足联表示，最早将于2月5日回复球迷的购票申请，对于需求大于实际座位数的赛事将随机分配门票。

国际足联主席因凡蒂诺先前表示，今年世界杯的购票申请之多远超往届。他在2025年12月29日说，本届世界杯已收到超过1.5亿份购票申请，门票需求量已经超过可预订数量的30倍。

本届世界杯门票定价过高此前引发争议，售价最高的门票据报道达每张8680美元。为平息球迷不满，国际足联2025年12月16日推出“球迷入门级”门票，为全部104场比赛提供少量售价60美元的门票，供各国主队向其球迷分配。