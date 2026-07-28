国际足联评选2026年世界杯最佳进球

（哈萨克国际通讯社讯）据国际足联（FIFA）消息，佛得角国家队后卫西德尼·卡布拉尔（Sidny Cabral）在对阵阿根廷队比赛中攻入的进球，被评为2026年世界杯最佳进球。

在1/16决赛对阵阿根廷队的比赛中，卡布拉尔以一记精彩远射直挂球门死角，将比分扳为2:2。最终，阿根廷队以3:2取胜，但卡布拉尔的这粒进球仍获得国际足联认可。

在最佳进球评选中，卡布拉尔排名第一。乌兹别克斯坦队球员埃尔多尔·肖穆罗多夫（Eldor Shomurodov）和海地队球员威尔逊·伊西多尔（Wilson Isidor）的进球分别位列第二和第三。

西班牙队队长罗德里（Rodri）当选本届世界杯最佳球员，队友乌奈·西蒙（Unai Simón）获评最佳门将，19岁的西班牙球员保·库巴西（Pau Cubarsí）当选最佳年轻球员。

2026年世界杯于6月11日至7月19日在美国、加拿大和墨西哥举行。西班牙队在决赛中以1:0战胜阿根廷队，夺得冠军。

本届世界杯首次由三个国家联合举办，也是首次有48支球队参加决赛阶段比赛。赛事共进行104场比赛，现场观众总数达681.0966万人次，场均约6.549万人，创下世界杯现场观赛人数新纪录。赛事共打入308粒进球，场均2.96球。

下一届世界杯将于2030年夏季举行，主要赛事将在西班牙、葡萄牙和摩洛哥进行，阿根廷、乌拉圭和巴拉圭还将分别承办一场比赛。