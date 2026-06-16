国际货币基金组织预计2026年哈萨克斯坦经济增长4.6%

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家银行新闻处消息，国际货币基金组织（IMF）预计，2026年哈萨克斯坦经济增速将达到4.6%左右，同时该国财政收支状况和外部平衡有望进一步改善。

6月3日至12日，国际货币基金组织代表团访问哈萨克斯坦。访问结束后，代表团发布总结声明，对哈萨克斯坦当前经济形势、未来发展前景进行了评估，并提出相关政策建议。

国际货币基金组织认为，在国际油价维持高位、内需保持活跃以及投资持续流入的背景下，哈萨克斯坦经济增长展现出较强韧性。目前，该国国际储备水平充足，可覆盖约10个月的进口需求。

国际货币基金组织指出，哈萨克斯坦政府、国家银行和金融市场监管与发展署联合制定的《2026—2028年宏观经济稳定与金融部门发展联合行动计划》，对加强财政纪律和提高公共支出效率具有重要意义。

与此同时，国际货币基金组织也提示多项潜在风险，包括内需进一步升温、进口价格上涨、全球不确定性加剧以及国际金融环境趋紧等因素，可能对投资流入造成不利影响。此外，里海管道联盟（CPC）输油管道运营可能出现中断，也被视为风险因素之一。

国际货币基金组织认为，若国际油价继续保持高位，《联合行动计划》得到有效落实，同时稳步推进公用事业价格改革，将有助于增强国家财政和外部部门稳定性，并进一步稳定通胀预期。

数据显示，哈萨克斯坦通胀率已从2025年9月的12.9%降至2026年5月的10.4%，但仍高于目标水平。因此，国际货币基金组织建议，在通胀回落至目标区间之前，应继续实施偏紧的货币政策。

国家银行采取的一系列措施，包括提高法定存款准备金率和扩大央行票据发行规模，对降低市场流动性和缓解通胀压力发挥了重要作用。

国家银行表示，为进一步提升相关措施效果，防止经济过热，还需在政府和准国有部门融资方面采取更为审慎的政策。与此同时，数字坚戈的推广应用也将有助于加强对预算资金和国家基金资源使用情况的实时监测，提高资金使用的精准性和透明度。

国际货币基金组织认为，通过持续完善宏观经济政策和推进结构性改革，哈萨克斯坦有能力进一步降低通胀水平，并释放更大的经济增长潜力。

此前，国际货币基金组织曾预测，到2031年，哈萨克斯坦人均国内生产总值有望达到2.3万美元。