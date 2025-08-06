美国拟2030年前在月球建成核反应堆

据媒体披露的一份达菲的指令，加快月球表面建造反应堆的计划有助于推进美国月球探索任务。该计划将明确为美航天局此前构想的月球核反应堆项目设定具体时间表，目标是在2030年前完成一座100千瓦级核反应堆的发射与部署。该指令还要求美航天局在60天内征询业界意见，并指定负责人统筹推进项目。美航天局正在寻找有能力在2030年前发射核反应堆的企业。

达菲5日表示，尽管太阳能将在月球部分关键位置发挥作用，但核裂变技术对未来深空探索任务至关重要。美国已在该领域投入数亿美元进行研发。

美航天局此前表示，正与美能源部和工业界合作，研发一套40千瓦级月球表面核裂变发电系统，计划于21世纪30年代初期在月球部署。核裂变发电系统能够提供充足且持续的电力，不易受月球和火星环境条件的影响。

分析人士指出，美国加快建设月球核能系统，意在为未来长期载人探月和火星探测任务奠定能源基础，同时在新一轮太空竞赛中占据先机。