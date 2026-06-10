阿拉套城国际路演深圳站：签署24项协议

来自哈萨克斯坦和中国的政府机构、投资基金、金融机构，以及领先的开发和科技公司的代表出席了此次活动。

与会者听取了阿拉套市主要发展方向的介绍，包括为投资者提供的优惠条件、“一站式”投资项目支持，以及其他特殊法律制度带来的机遇。

哈方特别注重研究深圳的创新和数字治理领域的经验，并计划积极借鉴这座中国大都市的最佳实践，应用于哈萨克斯坦的城市发展。

路演框架下，哈萨克斯坦代表团与多家中国大型企业领导人举行了双边会谈，包括华润集团、平安集团、中国建筑国际有限公司、丰德金达集团、中国国际海运集装箱运输集团、新华集团、中国机车海南发展有限公司等。

双方讨论了中国企业参与阿拉套市基础设施项目实施、生产本地化、技术转让，以及城市发展领域经验交流等议题。

此次会议的主要成果是签署了24项合作协议。双方同意在工业、能源、物流、高科技和数字经济等领域实施联合项目，总投资额最高可达60亿美元。

深圳路演证实了国际商界对阿拉套城开发的高度关注。该项目已吸引众多市场巨头的目光，接下来将在香港继续推进，计划与领先的投资基金、银行、保险公司和科技巨头进行会谈。