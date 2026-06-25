国际金价跌破每盎司4000美元 近三年涨势暂告一段落

（哈萨克国际通讯社讯）据彭博社报道，国际黄金价格自2025年11月以来首次跌破每盎司4000美元关口。在美元走强以及市场对利率进一步上升的预期推动下，贵金属价格过去三年的持续上涨趋势出现放缓。

6月24日交易期间，国际金价单日下跌3.7%，一度跌至每盎司3970美元以下。

与此同时，国际白银价格也自去年12月以来首次跌破每盎司60美元，较今年1月创下的高点已累计下跌50%。

在此背景下，多家国际大型银行下调了对贵金属价格的预期。其中，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）将黄金价格预测下调500美元至每盎司4900美元；德意志银行（Deutsche Bank AG）也将第四季度黄金价格预期下调17%。

尽管金价近期承压，但全球央行购金需求依然保持高位。2026年第一季度，各国央行继续增持黄金储备。分析人士认为，央行持续购金仍是支撑黄金市场的重要因素。

数据显示，过去三年，国际黄金价格连续保持两位数增长，并在此期间实现价格翻番。今年1月底，国际金价曾创下每盎司5600美元的历史高位，但此后涨势明显放缓，截至目前累计回落约20%。

分析认为，美国与伊朗之间的战争是导致金价承压的重要因素之一。能源价格大幅上涨加剧了通胀风险，并提高了市场对利率进一步上升的预期，从而削弱了黄金相较于美国国债等收益型资产的吸引力。

此外，美国联邦储备系统新任主席上周表示，将继续采取强硬措施应对通胀，并未排除进一步加息的可能性。受此影响，国际黄金价格在短短七个交易日内累计下跌近8%。