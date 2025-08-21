美国宣布制裁4名国际刑事法院法官和检察官

根据美国务院当天发布的新闻稿，这4人分别来自加拿大、法国、斐济和塞内加尔。两名法官被制裁理由是裁决授权国际刑事法院对美在阿富汗人员展开调查、对以色列总理内塔尼亚胡和前国防部长加兰特发出逮捕令。两名副检察长被认为继续支持国际刑事法院针对以色列的“非法行动”，包括支持该法院对内塔尼亚胡和加兰特发出逮捕令。

根据新闻稿，被制裁个人在美国的资产或代由美国公民持有控制的资产将被冻结，其资产情况也须向美方报告。

国际刑事法院当天发表声明予以谴责，表示美方制裁措施是对国际刑事法院独立性的“公然打击”，并表示国际刑事法院“坚定支持其工作人员以及遭受难以想象暴行的受害者”，将“不惧任何限制、压力和威胁”，继续履行其职责。

近年来，美方对国际刑事法院屡行制裁之举。最近一次制裁发生在今年6月5日，美政府以国际刑事法院调查美方人员以及对内塔尼亚胡和加兰特发出逮捕令为由，宣布对该法院4名法官实施经济制裁。