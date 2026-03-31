哈国油首次钻探5500米深井 12个油田推行数字孪生

据他介绍，目前，哈国油正在实施一系列科研项目，总资助规模达173亿坚戈，涵盖80项关键技术任务。相关工作旨在提升碳氢化合物勘探与评估的整体效率。

哈森诺夫指出，凭借已完成的研究成果，哈国油已构建起包含22个地质勘探项目的投资组合，其综合地质资源基础约为47亿吨标准燃料。根据2026-2029年行动计划，公司拟钻探25口搜索井。

他说，哈国油已完成对国内五大主要油气盆地的盆地建模。此项工作重点在于确定碳氢化合物的聚集条件与运移路径，从而显著提高对潜力区块预测的准确性。

一系列此前未在哈萨克斯坦应用的创新技术正被积极引入地震勘探领域。例如，通过应用无线采集技术，野外地震勘探速度提升了20%；同时，电磁脉冲源技术正被用于地形复杂及研究程度较低的区块。在钻探领域，新技术已助力公司首次实现5500米深井的钻探突破，-哈森诺夫说。

此外，为加速研究进程，公司正引入"数字岩心"技术，并利用人工智能及自研大语言模型来缩短数据处理与解释的周期。

哈森诺夫强调，数字化与创新将成为提升石油开采与炼化效率的核心引擎。

据他介绍，创新方案的实施将确保石油产量每年增长3%，并有望在2050年前贡献7500万吨的额外产量。目前，公司在役资产的剩余可采储量约为4.45亿吨，其中超过一半属于难采储量。

为此，哈国油正引入多项先进技术以激活难采储量的开发。其中，核心方向之一是大规模应用聚合物驱油技术。针对高粘度原油矿床，公司正引入蒸汽驱与水驱交替注入技术。

据他介绍，在现代钻探技术方面，水平井技术的引入已助力开发220万吨可采储量。同时，通过应用"小井眼"钻探技术，相关成本成功削减了30%。哈国油设立了专门的"技术挑战计划"，2025年该计划框架下已实现增产石油43.4万吨。

数字化转型仍是公司的重要战略方向。目前，哈国油已在12个核心油田推行"数字孪生"技术，旨在提升地质技术措施的精准度并确保产量持续增长。

哈森诺夫说，在储运与炼化领域，现代化解决方案也在稳步推进。2025年，哈萨克斯坦国家石油运输公司（KazTransOil）完成了"原油运输管理系统"的部署，该系统具备异常识别、腐蚀预警及维修优化等功能。

他表示，在炼油厂领域，工艺流程现代化改造正持续进行。通过应用新型催化剂与添加剂、生产自动化控制以及在不停车状态下引入智能技术，预计到2029年，炼油工艺现代化指标将达到83%。

【编译：阿遥】