美国务院：5500万签证持有人将持续面对审查

不愿具名的国务院官员星期四（8月21日）说：“国务院的持续审查涵盖了目前持有有效美国签证的5500多万外国人。”

他说，只要发现签证持有人不再符合资格，国务院就会撤销其签证。不符合签证资格的情况包括逾期居留、涉及犯罪活动、危害公共安全、参与任何形式的恐怖活动或为恐怖组织提供支持。

这名官员没有说所有5500万个签证持有人都面临积极审查，但表明所有人都可能成为审查目标。

他也说，政府正在加大对学生签证的审查力度。“我们正在审查所有学生签证”，并指国务院正在持续监督人们在社交媒体上的言论。

美国此前要求学生签证申请人将社媒账户设置为公开状态，若不公开则可能被视为规避审查、或者试图隐藏自己的在线活动，签证申请将因而被拒。

国务院星期一（18日）说，国务卿鲁比奥上任至今的七个月里，已撤销逾6000份学生签证，其中200至300份涉及恐怖主义问题。

鲁比奥上任后援引一项鲜为人知的法律，取消那些被认定“损害美国外交利益”的学生签证，并曾点名批评抗议以色列袭击加沙的学生。

自特朗普上任以来，国务院吊销的签证数量是2024年同期的两倍多；其中，被吊销的学生签证更是去年同期的四倍。

此外，特朗普政府星期四突然停止向卡车司机发放美国签证，这是美国政府针对外籍人士采取的最新举措。

鲁比奥在社媒平台X上发文说：“即日起，我们将暂停向所有商业卡车司机发放工作签证。越来越多在美国公路驾驶大型卡车的外国司机正在危及美国人的生命，并威胁美国卡车司机的生计。”

一名来自印度的卡车司机此前被控在佛罗里达州公路上违规U转，造成三人死亡。据悉，这名司机不会说英语，在美国也没有合法身份。