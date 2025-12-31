蒙古国牲畜总数增至5810万头 牛马数量增幅明显

蒙古国国家统计委员会公布的初步普查结果显示，这一数字较上年增加44.51万头，增幅为0.8%。

从各类牲畜数量变化情况看，马的数量增幅最为明显，达到510万匹，同比增长9.5%；牛的数量为540万头，增长7.2%；骆驼数量增至50.13万头，增长4.3%；山羊数量为2320万只，增长1.1%。相比之下，绵羊数量为2390万只，较上年减少2.6%。在牲畜结构中，绵羊占比为41.1%，山羊占39.9%，牛占9.4%，马占8.8%，骆驼占0.9%。

从地区分布来看，初步数据显示，库苏古尔省以530万头牲畜位居全国首位。其后依次为前杭爱省（510万头）、后杭爱省（440万头）、巴彦洪戈尔省（420万头）和中央省（410万头）。

在南戈壁省、苏赫巴托尔省、巴彦洪戈尔省、后杭爱省、肯特省、东戈壁省、中戈壁省、库苏古尔省、东方省、戈壁苏木贝尔省、扎布汗省以及首都乌兰巴托市，牲畜数量较上年增加1.03万头至32.5万头不等。

而在色楞格省、乌布苏省、科布多省、戈壁阿尔泰省、巴彦乌列盖省、达尔汗乌拉省、中央省、鄂尔浑省、布尔干省和前杭爱省，牲畜数量则减少了6300头至35.45万头不等。

此外，统计数据显示，蒙古国登记在册的牧民共有31.3万人，其中男性18.28万人，占比58%；女性13.02万人。在全体牧民中，35岁以下的年轻人占22%。

【编译：阿遥】