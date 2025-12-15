哈萨克斯坦净国际储备达599.8亿美元

年初以来，哈萨克斯坦的国际资产增长了37.65%，即164亿美元。一个月内，该指标增长了3.44%，即20亿美元。

与前几个时期相比，月度增长率已显著放缓。例如，2025年10月的增长率为4.93%，而9月份的增长率为5.79%。

哈萨克斯坦的净国际储备由可自由兑换货币和货币黄金等资产构成，不包括国家银行的负债。其主要组成部分：

欧洲资产管理公司（EAB）的资产在一个月内减少了5.26%，即9.73亿美元，至175亿美元。过去五个月，该指标的增减交替出现。自年初以来，该指标已累计下降20.2%。

然而，自 2025 年 2 月以来，货币黄金水平一直在增加，从而平衡了这种不稳定性。

11月份，这一数字在一个月内增长了6.2%，达到445亿美元。相比之下，年初时这一数字为238亿美元，此后增长了86.8%。

与此同时，国家银行的负债在当月有所下降——10 月份的负债为 24.6 亿美元，而 11 月份的负债为 20.9 亿美元（-15%）。

【编译：小穆】