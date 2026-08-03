山火致美国华盛顿州6万人撤离

（哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，美国官员2日说，西北部华盛顿州斯波坎县发生的山火正威胁该县斯波坎市，大约6万名居民接到撤离指令。包括民宅和商铺在内，大约600座建筑物遭焚毁。暂无人员伤亡报告。

斯波坎市消防局局长汤姆·威廉姆斯告诉路透社记者，当地眼下还有三场正在燃烧的山火。据联邦政府应急处置人员估计，截至2日，过火总面积为2180公顷。电力供应商说，截至当天下午，大约1万户断电。

斯波坎市市长莉萨·布朗在新闻发布会上说，这次山火是“我们这一地区面临的最严重自然灾害”。

一段2日拍摄的网络视频显示，大火将数十座房屋夷为平地，只剩下砖砌的壁炉和地基。已撤离的居民杰夫·比德尔斯告诉法新社记者：“这是我有生以来见过最令人心碎的场景之一。”

前一天，华盛顿州州长鲍勃·弗格森宣布全州进入山火紧急状态。他2日与美国总统特朗普通电话，请求联邦紧急事务管理局提供援助。弗格森在发布会上提到，这已是华盛顿州连续第四年遭遇干旱。

据美国有线电视新闻网报道，华盛顿州眼下正发生15场重大山火，过火面积总计超过10万公顷。随着气候变化令破坏性山火更容易发生，美国西北部太平洋沿岸正面临30多年来最严重的山火季。