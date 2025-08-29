哈萨克斯坦国安委边防局8月截获逾1300起非法运输案件

根据公布的数据，当月在国境线上共制止了1 352起企图非法运输货物和货运的行为，其中包括：

超过5公斤的毒品；

47起非法携带武器与弹药的案件（包括1支枪械、1支伤害性武器、1支燃气武器、1支气枪、151件冷兵器以及191发弹药）；

18起非法携带宗教书籍案件，共678本；

499起燃油走私案件，总量超过18 500升，总价值逾550万坚戈；

598起日用消费品走私案件，总价值超过15亿坚戈；

157起外币非法运输案件，总价值同样超过15亿坚戈。

在里海水域，共查获55起偷猎案件，其中包括9艘船只、21公里以上的渔网和其他非法捕捞工具，240条（1 440公斤）鲟鱼类，28条（19公斤）稀有鱼类。此次拦截避免的经济损失估算超过5.66亿坚戈。

所有案件的材料已移交执法和司法机关处理，以追究相关违法人员的责任。官方表示，国家边境未实施任何限制措施，所有边境口岸均正常运作。

【编译：达娜】