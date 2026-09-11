哈萨克斯坦国际储备8月增加94亿美元

9月9日交易结果显示，美元兑坚戈加权平均汇率为1美元兑456.61坚戈，较此前上涨2.22坚戈，当日交易额达7.96亿美元。

分析人士认为，汇率变化可能与哈萨克斯坦企业进口合同结算需求，以及偿还和服务外部债务有关。

同时，专家指出，国家银行在相关业务框架下增加外汇销售，以及较高的实际利率继续维持坚戈资产对投资者的吸引力，可能对美元进一步上涨形成一定制约。

数据显示，国家银行国际储备总额此前增长11.4%，达到706亿美元。其中，黄金资产组合增长15.8%，达到558亿美元，是推动储备增长的主要因素。

与此同时，包括二级银行在国家银行账户及存款中的资金在内的可自由兑换外汇资产下降2.5%，至148亿美元。

国家基金资产增长3.2%，达到682亿美元。包括国家基金外汇资产在内，截至9月初，哈萨克斯坦国际储备总额达到1388亿美元，较上月增加94亿美元。

货币市场方面，随着流动性盈余减少，市场利率继续上升。TONIA隔夜指数由15.84%升至15.93%，仍低于国家银行16.25%的基准利率；SWAP-1D利率则由12.04%升至12.20%。

当日货币市场交易总额为6670亿坚戈。国家银行存款拍卖需求降至5629亿坚戈，并以16.25%的年利率全部满足。

证券市场方面，哈萨克斯坦证券交易所（KASE）指数上涨0.2%，至8110.5点。交易额增长2.1倍，达到16亿坚戈。

其中，KazTransOil股价上涨1.8%，KEGOC股价上涨0.9%，对指数形成支撑。KazTransOil此前公布运营数据称，今年1月至8月，公司石油运输量同比增长4%，达到3190万吨。

与此同时，受中东局势升级影响，国际油价升至每桶100美元以上。分析人士认为，油价突破100美元反映出地缘政治风险溢价上升，当前市场面临的主要风险仍是供应中断预期是否会进一步演变为实际供应减少。