哈国歌手ALEM晋级“丝路之星”七强 将在阿斯塔纳迎战总决赛

自项目启动以来，ALEM 通过多样曲风展现了广阔的音乐表现力，从哈萨克民歌到摇滚实验均有尝试。他在每期节目中都以完整的舞台概念呈现演出，从服装、灯光到舞美和剧情设计均精心打磨，形成极具辨识度的艺术风格。

在第九期节目中，ALEM 与哈萨克斯坦乐队 6ELLUCCI 合作演绎了高难度摇滚作品《Qara》，收获国际评委高度评价。第八期中，他以戏剧化舞台方式呈现动感作品 I Wanna Be Your Slave，整体设计如同一场迷你舞台剧。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

在第七期的民歌主题中，ALEM 演唱了《Болсаңшы әнге құмар-ай》，以全新方式诠释民族音乐遗产。第六期中，他将歌曲 Too Sweet 献给妻子，成为本季最温情的舞台之一。

此外，他还带来多次备受关注的演绎，包括第三期的哈萨克热门歌曲《Қайда》、第四期的外语作品 Come Back Home 以及第二期的动感歌曲 Take On Me。在首期专注原创作品的节目中，ALEM 演唱了其原创作品《Күйім》，这首歌已在哈萨克斯坦广受欢迎。

在整个项目过程中，ALEM 的舞台呈现也成为评委和观众关注焦点。他的每一个舞台都以完整的视觉逻辑构建，细节处理严谨，叙事感鲜明。从极简到大胆突破，他的舞台始终保持鲜活、独特，成为音乐表达的延伸。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

进入 “Silk Way Star” 总决赛的七位选手分别为：

ALEM（哈萨克斯坦） 雅兹敏·阿兹兹（马来西亚） 阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚） 米歇尔·约瑟夫（蒙古） 张赫宣（中国） 萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚） 马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

最终冠军将根据“50%评委评分 + 50%线上投票”综合决定。观众可通过 silkwaystar.org 网站为喜爱的选手投票。

Silk Way Star 项目根据哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】