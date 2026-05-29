国防部：超900名哈萨克斯坦军人参与联合国维和行动

（哈萨克国际通讯社讯）5月29日是哈萨克斯坦共和国维和人员日。今年起，这一职业节日正式设立，并与联合国国际维和人员日同日举行。参与联合国维和行动是哈萨克斯坦外交政策的重要方向之一，有助于提升我国国际声誉，增强国际社会对我国的信任与认可。

据国防部消息，自2014年以来，已有900多名哈萨克斯坦军人在联合国各类维和任务中执行任务。

Фото: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

目前，共有154名哈萨克斯坦军人参与联合国在中东和非洲地区11项维和任务中的7项行动。他们分别以军事观察员和参谋军官身份，在西撒哈拉、中非共和国、刚果民主共和国、黎巴嫩共和国和南苏丹等地执行任务。

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按照哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统关于扩大和多元化参与联合国维和行动规模的指示，国防部持续推进相关工作。

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自2024年起，哈萨克斯坦国家维和分队开始在戈兰高地执行联合国脱离接触观察员部队（UNDOF）框架下的维和任务。在部署前，全体官兵均按照联合国标准完成系统培训并通过综合评估。

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为执行维和任务，相关部门开展了一系列保障工作，为维和人员配备执行任务所需装备、现代化武器和军事技术装备。维和人员培训工作在国防部维和行动中心进行，内容涵盖国际人道主义法、英语、战地医疗、排雷基础知识，以及巡逻和检查站执勤等专业技能。

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哈萨克斯坦是后苏联地区首个也是目前唯一一个获得联合国授权、独立派遣维和分队参与维和行动的国家。

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首支哈萨克斯坦国家维和分队成功部署至戈兰高地，充分体现了我国武装力量的专业能力、责任担当和高度战备水平获得国际社会认可。

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联合国相关任务指挥机构也对哈萨克斯坦维和人员展现出的高度专业素养及其为维护地区和平稳定作出的贡献给予高度评价。

【编译：木合塔尔·木拉提】