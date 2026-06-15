托卡耶夫听取国防部工作汇报 强调提升军队战备水平

会晤中，托卡耶夫听取了国防部今年以来的工作总结，重点了解军人社会保障水平提升、增强军事职业吸引力等方面的工作进展。

霍萨诺夫向总统汇报了武装力量战斗力建设情况，特别介绍了在“数字化与人工智能之年”框架下各项任务的落实情况，以及国防部在自动化指挥系统和数字基础设施建设方面的规划。

此外，霍萨诺夫还介绍了“坚决回击-2026”战略首长司令部演习的筹备进展。该演习旨在进一步加强各级军事指挥机构之间的协同配合，提升部队整体作战能力。

在国际维和事务方面，霍萨诺夫表示，哈萨克斯坦驻戈兰高地维和部队第二批官兵已顺利完成任务，第三批轮换工作正在按计划推进。他指出，哈萨克斯坦维和人员在维护国际和平与安全方面发挥了积极作用，其专业能力和履职表现获得国际社会认可。

与此同时，霍萨诺夫还向国家元首汇报了征兵工作进展，以及提升军人社会地位所采取的一系列措施。他还介绍了爱国主义教育相关工作，包括将于6月21日至27日在布拉拜举行的“勇气-2026”国际军事爱国主义青年集会筹备情况。

会谈结束时，托卡耶夫就进一步完善武装力量战斗训练体系、推进军队数字化转型以及持续增强国家防务能力等工作，向国防部提出了具体任务和要求。