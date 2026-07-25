国防部：加强军事预备役人员实弹射击训练

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国防部新闻局消息，驻加瓦尔杰伊斯克（Gvardeysk）驻军基地的军事预备役人员日前开始进行实弹射击训练，以进一步提升武器操作和实战能力。

此次训练共有来自江布尔州、阿拉木图州以及阿拉木图市的200余名预备役人员参加。根据训练计划，参训人员将在实践教学中熟练掌握制式武器使用技能，并完成多项射击训练课目。

据了解，本次实践课程是在军事专业再培训框架下组织实施的。

训练期间，参训人员使用卡拉什尼科夫自动步枪、德拉古诺夫狙击步枪、卡拉什尼科夫机枪以及RPG-7V火箭推进榴弹发射器等制式武器开展实弹射击训练，相关课目尽可能模拟真实作战环境。

训练重点包括射击课目考核、安全操作规范、射击阵地行动以及提升每名预备役人员的个人作战技能。整个训练过程由经验丰富的军官和教官全程指导。

集训指挥部负责人、陆军中校扎克瑟雷克·穆尔扎加利耶夫表示：

“射击训练是预备役人员再培训的重要内容之一。实弹训练不仅有助于恢复和巩固制式武器操作技能，提高个人训练水平，也能够增强执行各项任务的能力。现代化教学方法与教官丰富的实践经验，为训练的高效开展和安全实施提供了保障。”

此次集训依据哈萨克斯坦武装力量年度战备训练计划组织实施，旨在加强军事预备役力量建设，持续保持较高水平的动员备战能力。