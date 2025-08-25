联合国秘书长古特雷斯：加沙地带发生饥荒代表着“人性的失败”

联合国秘书长古特雷斯表示，“粮食安全阶段综合分类”分析的结果毫无悬念，这是一场人为酿成的灾难，是道德失守的表现，更是人性本身失败的见证。

他指出，饥荒的本质并非粮食短缺，而是人类生存保障系统遭到蓄意破坏。

“粮食安全阶段综合分类” 预计，在未来几周内，加沙的饥荒状况预计将进一步蔓延到代尔巴拉赫和汗尤尼斯。

联合国多家机构一致强调，当前加沙与饥饿相关的死亡人数持续攀升，严重营养不良情况急剧恶化，粮食消费水平大幅下降，数十万民众连续多日无法获得任何食物。在此紧急情况下，必须立即提供全面的人道主义援助。

以色列负有明确义务

古特雷斯在针对“粮食安全阶段综合分类”发布的饥荒评估报告做出表态时表示："作为占领国，以色列根据国际法负有明确义务，包括确保人们的食品和医疗供应。

该分类体系被数十个国家政府、联合国机构及非政府组织认可为衡量粮食不安全和营养不良的关键实证标准。

古特雷斯表示，绝不能允许以色列继续拒绝履行其义务：“不要再找借口。行动的时间不是明天——而是现在。”

停火止战，释放人质

在加沙开展行动的联合国各机构与秘书长共同呼吁立即实现停火，以确保最终能够开展不受阻碍的大规模人道主义救援，并要求立即释放所有在2023年10月7日恐怖袭击中被哈马斯及其他武装组织扣押的人员。

各机构对加沙城军事行动升级及其可能引发冲突进一步扩大的风险表示严重关切，指出这将给本已陷入饥荒的平民带来更具毁灭性的影响。

他们在联合声明中强调，许多民众——尤其是患病和营养不良的儿童、老年人以及残障人士——可能不具备安全撤离的条件。

饥荒态势持续扩大

到9月底，加沙地带将有超过64万人面临"灾难性"粮食不安全状况（即“粮食安全阶段综合分类”最后的第5阶段）。该地区另有114万人将处于第4阶段（紧急状态），还有39.6万人将面临第3阶段的"危机"状态。

尽管加沙北部地区的灾情严重程度被认为与加沙城相当甚至更严重，但由于数据持续受限，无法完成完整的安全阶段分类评估。这一现实进一步凸显出开放人道主义通道、允许全面需求评估的紧迫性。

联合国机构指出，饥荒的正式分类需同时满足三项阈值：极端食物匮乏、急性营养不良率急剧上升及饥饿相关死亡人数显著增加。最新报告指出，已有合理证据表明加沙已达到这些标准。

联合国紧急救济协调员弗莱彻周五在日内瓦向记者表示，这是一场“可预测且本可预防的饥荒”，并强调“若我们获准行动，这场灾难本可避免”。

丰饶之地的饥荒

弗莱彻说：“然而食物却在边境堆积如山——只因以色列系统性的封锁阻挠。这是发生在数百米之外粮食储备充足的饥荒，是丰饶之地的人为饥荒。”

他补充道：“这是一场我们屡次预警却被禁止国际媒体进入报道见证的饥荒。”

他指出，这是2025年的饥荒，是被无人机和史上最先进军事技术监视着的21世纪饥荒，是以色列某些领导人公然鼓吹作为战争武器的饥荒。这是全世界的饥荒，是一场必将萦绕全人类记忆的饥荒。”

联合国机构表示，加沙儿童营养不良正以灾难性速度加剧。仅7月就有超过1.2万名儿童被确诊为严重营养不良——这不仅创下单月最高纪录，更较年初暴增六倍。

潜在战争罪行

联合国人权事务高级专员蒂尔克指出，这场饥荒是以色列政府政策的直接后果。

他表示，将饥饿作为战争手段构成战争罪，由此导致的死亡也可能构成蓄意杀人的战争罪。

他强调，以色列当局必须立即采取行动结束加沙的饥荒，防止加沙地带出现更多死亡，并必须确保人道主义援助立即以充足方式进入，同时给予联合国及其他人道主义组织完全准入权限。

中东地区首次饥荒

自5月发布最新“粮食安全阶段综合分类”报告以来，预计到2026年6月底将面临严重营养不良死亡风险的儿童数量已从1.41万激增至4.34万。

这份新评估报告指出，这是自“粮食安全阶段综合分类”体系开始监测加沙地带严重粮食不安全与急性营养不良状况以来最急剧的恶化，也标志着中东地区首次出现官方确认的饥荒。

尽管7月以来进入加沙的食品和援助物资略有增加，但相对于实际需求仍远远不足，且供应不稳定且难以有效分发。

与此同时，该地区约98%的农田遭到损毁或无法进入——导致农业部门与本地粮食生产遭受毁灭性打击，90%的民众经历了连续多次流离失所。