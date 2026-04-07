韩国总统秘书室室长将访哈讨论石油供应保障问题

此次出访被视为韩国政府稳定能源供应的重要举措。当前，霍尔木兹海峡通行事实上已受到严重影响，而美国总统唐纳德·特朗普近期再次就伊朗问题发出强硬表态，进一步加剧了地区局势的不确定性。

作为总统特使，姜勋植将在访问哈萨克斯坦、阿曼和沙特阿拉伯期间，与相关政府部门、能源企业及航运运营方举行会谈，重点讨论确保原油、石脑油及其他关键物资顺利运抵韩国港口的方案，其中也包括医疗物资等重要商品的稳定供应。

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姜勋植表示，当前韩国政府的首要任务是确保基础物资稳定供应。他指出，韩国在能源结构上仍高度依赖中东进口的原油和石脑油，而石脑油又是石化等工业领域的重要基础原料。

他透露，韩国上月已与阿联酋达成协议，优先获得2400万桶原油供应，目前相关原油和石脑油已陆续运抵韩国港口。

姜勋植还表示，在中东局势完全缓解之前，韩国必须更加重视建立长期稳定的能源供应渠道。

此外，他还指出，韩国政府目前正采取措施，确保当前滞留在霍尔木兹海峡的26艘韩国籍船舶安全通行，并将船员安全放在首位，同时兼顾航运企业立场。

据悉，自今年2月底美以对伊朗发动袭击以来，相关船只一直受到海峡局势影响。

近几周来，韩国持续加快能源进口来源多元化步伐。由于韩国约70%的原油进口依赖中东国家，该国在能源供应中断和国际油价波动面前始终较为脆弱。

【编译：达娜】