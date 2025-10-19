阿斯塔纳举办联合国成立80周年庆祝活动

活动现场汇集了政府机构代表、外交使团官员、国际组织人士、青年代表以及民间社会成员，共同见证这一具有国际意义的纪念时刻。

哈萨克斯坦外交部第一副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫在致辞中强调，哈萨克斯坦始终坚定支持《联合国宪章》的原则，高度重视联合国在维护国际和平、安全与可持续发展方面的核心作用。他还回顾了总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在第80届联合国大会上关于多边合作与应对全球挑战的重要讲话。

Фото: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

阿什克巴耶夫指出，目前有27个联合国系统机构与办事处在哈萨克斯坦开展工作，并特别提及设在阿拉木图的联合国中亚及阿富汗可持续发展区域中心在区域合作中的重要地位。

联合国驻哈萨克斯坦常驻协调员萨朗戈·拉德纳拉格查在发言中表示，联合国与哈萨克斯坦在和平、可持续发展与尊重人的尊严领域的多边合作成果显著，双方共同推动的2030年可持续发展议程正在稳步推进。

活动期间，还举行了联合国80周年纪念邮票（UN80）的发布仪式，该邮票由哈萨克邮政股份公司（Kazpost）与联合国联合发行，象征团结、合作与可持续发展理念。

【编译：达娜】