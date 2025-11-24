调查显示：超过五成哈萨克斯坦民众使用人工智能服务

数据显示，人工智能的使用在不同年龄段之间差异明显：

18—29岁人群使用率最高，达76.2%；

30—45岁人群中该比例降至57.1%；

46—60岁为37.5%；

61岁以上仅16.6%使用人工智能工具。

研究指出，年轻人使用人工智能主要用于学习与自我提升（48.7%），以及文本处理（44.2%）。中年群体的使用场景基本相近。

而在 61岁以上人群 中，人工智能更像是一种“搜索工具”，该群体中 40.8% 的用户主要用其查找信息。

调查还反映出明显的性别与社会差异：

女性使用率（54.6%）高于男性（46.6%）；

城市居民（53.2%）的使用率高于农村居民（47.9%），这与城市数字基础设施更加完善有关；

教育程度越高，使用率越高：高等教育者中有 64.2% 使用人工智能，而中等教育者中仅为 37.7%。

专家指出，这些数据充分说明教育水平和数字环境对人工智能应用普及具有显著影响。

据悉，本次调查由哈萨克斯坦总统直属战略研究所委托开展，时间为10月3日至11月5日，覆盖全国17个州及阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三大城市，共有8,000名受访者参与。

【编译：达娜】