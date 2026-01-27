蒙古国成功举办“马日”庆典活动 弘扬游牧文化与马匹传统

本次活动吸引了来自13个省和3个县的37名骑手参与。

活动主要旨在推动冬季旅游发展，大力宣传游牧生活方式与马匹养殖业，提升蒙古马的价值，保护非物质文化遗产，将传统习俗传承给年轻一代，并塑造马匹品牌形象。

Фото: montsame

经过激烈角逐，来自中央省巴特苏姆贝尔县的牧马人R·普热夫道尔吉夺得冠军；东戈壁省德勒格雷赫县的代表Ц·贡博道尔吉获得亚军；肯特省穆伦县的O·措尔蒙巴特尔摘得季军；第四名由布尔干省巴彦-努尔县的B·巴彦巴特尔获得；第五名则归中央省阿尔加兰特县的B·巴桑苏赫。

此外，活动还评选出穿着民族服装的最佳参赛者，并向来宾们奉上传统草原奶茶。

当天现场还举办了蒙古牧羊犬与猎犬品种展示，并设有本土生产商的展销区，为游客和当地居民提供了丰富的文化体验与购物机会。

这一活动充分展现了蒙古国对马文化及游牧传统的重视与传承努力，也为冬季旅游注入了新的活力。

【编译：木合塔尔·木拉提】