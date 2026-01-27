中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    11:52, 27 一月 2026 | GMT +5

    蒙古国成功举办“马日”庆典活动 弘扬游牧文化与马匹传统

    （哈萨克国际通讯社讯）据蒙古国国家通讯社报道，由蒙古国骑手协会携手“呼什汗”品牌及“天空游牧民”项目共同主办的“马日”活动近日在蒙古国成功举办。

    жылқы күні
    Фото: montsame

    本次活动吸引了来自13个省和3个县的37名骑手参与。

    活动主要旨在推动冬季旅游发展，大力宣传游牧生活方式与马匹养殖业，提升蒙古马的价值，保护非物质文化遗产，将传统习俗传承给年轻一代，并塑造马匹品牌形象。

    жылқы күні
    Фото: montsame

    活动以骑手游行拉开序幕，随后展开了一系列传统竞技项目。其中包括：骑马全速奔驰中从地面拾取套杆与马鞭、捕马与驯马，以及步行投掷绳套和套杆等比赛。

    жылқы күні
    Фото: montsame

    经过激烈角逐，来自中央省巴特苏姆贝尔县的牧马人R·普热夫道尔吉夺得冠军；东戈壁省德勒格雷赫县的代表Ц·贡博道尔吉获得亚军；肯特省穆伦县的O·措尔蒙巴特尔摘得季军；第四名由布尔干省巴彦-努尔县的B·巴彦巴特尔获得；第五名则归中央省阿尔加兰特县的B·巴桑苏赫。

    жылқы күні
    Фото: montsame
    Моңғолияда «Жылқы күні» мерекесі өтті
    Фото: montsame

    此外，活动还评选出穿着民族服装的最佳参赛者，并向来宾们奉上传统草原奶茶。

    жылқы күні
    Фото: montsame
    жылқы күні
    Фото: montsame
    жылқы күні
    Фото: montsame
    жылқы күні
    Фото: montsame
    жылқы күні
    Фото: montsame
    жылқы күні
    Фото: montsame

    当天现场还举办了蒙古牧羊犬与猎犬品种展示，并设有本土生产商的展销区，为游客和当地居民提供了丰富的文化体验与购物机会。

    这一活动充分展现了蒙古国对马文化及游牧传统的重视与传承努力，也为冬季旅游注入了新的活力。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    蒙古国
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
