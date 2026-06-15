金帐汗国研究成果亮相巴黎丝路文明对话会

（哈萨克国际通讯社讯）为纪念“国际文明对话日”，近日联合国教科文组织巴黎总部举办了主题为“丝路遗产、旅行与传统：文明对话之旅”的国际会议。联合国教科文组织领导层、丝绸之路沿线国家常驻代表、历史学者及文化遗产领域专家出席了此次活动。

哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表阿斯卡尔·阿布德拉赫曼诺夫在会上介绍了5月19日至20日于阿斯塔纳举行的国际研讨会——“金帐汗国——草原文明的典范：历史、考古、文化、认同”的主要成果。他在发言中还谈及哈萨克斯坦在推动丝绸之路研究与发展方面所作出的贡献，以及其在加强区域经济与文化联系中的重要作用。

据他介绍，该研讨会共吸引来自亚洲、欧洲、美洲及中东地区20多个国家的300余名代表参加。这一规模也从侧面反映出国际学术界对金帐汗国及草原文明研究的持续关注与浓厚兴趣。

阿布德拉赫曼诺夫指出，在金帐汗国时期，丝绸之路北线是一条极为重要的商贸通道，不仅运输中国丝绸、印度香料和俄罗斯毛皮，也流通中亚地区的优质马匹，以及来自欧洲和中东地区的各类手工艺品。

他还强调，术赤兀鲁思（即金帐汗国）的经济实力，也在其统治者大量铸造的钱币中得到了有力印证。如今，这些在欧亚大陆多地陆续出土的钱币，为研究当时的贸易网络与文化交流提供了重要的实物依据。

—在联合国教科文组织支持下举办的金帐汗国遗产国际研讨会表明，国际学术界正以更加开放的视野和新的研究路径，对欧亚大陆与草原文明的共同历史展现出持续而深入的关注，-他说。

曾参加金帐汗国国际研讨会的拉扎尔·埃伦杜对本次活动的组织水平给予高度评价。他认为，此类倡议为系统研究欧亚各国人民在世界文化遗产形成过程中所作出的贡献，提供了重要平台。

会议结束时，与会嘉宾还品尝了来自丝绸之路沿线国家的民族特色美食，其中包括哈萨克斯坦传统菜肴。