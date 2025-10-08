美国参议院批准朱莉·斯塔夫特出任驻哈萨克斯坦大使

斯塔夫特曾在摩尔多瓦和吉布提担任副团长，并在美国驻俄罗斯、埃塞俄比亚和波兰的使团工作。

在参议院外交关系委员会举行的确认听证会上，斯塔夫特表示，如果获任命，其首要任务将是确保所有在哈萨克斯坦的美国公民安全，包括使馆与领事馆工作人员。她强调，哈萨克斯坦在美国外交战略中具有重要地位，两国应进一步深化在能源和关键矿产领域的合作。

“我们正站在与哈萨克斯坦开展新一轮贸易与能源合作的门槛上。哈萨克斯坦是全球领先的铀生产国、主要石油出口国，并拥有丰富的关键矿产资源。” —— 她说。

斯塔夫特表示，将与美国国务院经济、能源和商业事务局、国际发展金融公司、进出口银行以及私营部门合作，推动美国在能源、科技和基础设施领域的投资，进一步巩固两国经贸关系。

她指出，美国与哈萨克斯坦的伙伴关系不仅限于经济领域。俄罗斯与中国分别在地缘政治和能源通信领域对哈萨克斯坦施加影响。一个稳定、独立、繁荣的哈萨克斯坦符合美国利益。

自1991年哈萨克斯坦独立以来，美国是首个承认其独立的国家，并协助其销毁苏联时期的核武器与相关设施。美国通过“合作威胁削减计划”向哈方提供了超过2.75亿美元的援助，用于消除大规模杀伤性武器及相关基础设施。

斯塔夫特在表示，自1991年以来，美国的支持为哈萨克斯坦的稳定和发展作出了重要贡献，两国在能源和安全领域的合作成果至今仍惠及双方。

她最后承诺，若正式上任，将与国会密切合作，进一步推动美哈战略伙伴关系的深化。

【编译：达娜】