联合国支持哈萨克斯坦提出的全球团结倡议

“为公正世界、和谐与发展而实现全球团结”倡议于2024年7月4日在阿斯塔纳举行的“上合组织+”峰会期间由托卡耶夫总统提出，并在上合组织成员国领导人理事会获得通过。决议指出，该倡议在联合国发挥核心协调作用的背景下，为构建更公正、民主和多极化的世界秩序作出了重要贡献。

联合国大会通过这一决议，充分体现了哈萨克斯坦倡议在国际社会中获得的广泛支持。该倡议旨在加强国家间合作，确保各国平等机会，并推动相互信任与伙伴关系原则的发展。

该决议彰显了哈萨克斯坦作为提出具有全球需求倡议的中等强国的日益重要角色，同时也突显了上海合作组织作为在全球舞台上影响力不断增强的区域性权威组织的重要性。

决议高度评价了上合组织在促进区域和平、发展、相互信任与合作方面的建设性作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】