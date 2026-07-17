哈萨克斯坦国际仲裁支出五年减少近三分之二

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦近年来持续降低国际仲裁案件相关支出。哈通社记者梳理2021年至2026年共和国预算案发现，用于维护国家在国际仲裁、外国法院诉讼以及仲裁前、诉前争议解决程序中权益的预算已大幅下降。

2026年3月，哈萨克斯坦司法部副部长达尼耶勒·瓦伊索夫表示，自2021年以来，哈萨克斯坦国际仲裁案件支出已减少近三分之二。

共和国预算数据显示，司法部“在国际仲裁、外国法院以及仲裁前和诉前争议解决程序中维护和代表国家利益”预算项目的支出，已从2021年的212亿坚戈降至2026年预算安排的77亿坚戈。

其中，降幅最大出现在2024年，该项预算由162亿坚戈几乎减半至84亿坚戈。2025年预算维持这一水平，2026年进一步降至77亿坚戈。

国际仲裁支出最高的时期，正值哈萨克斯坦同时参与多起重大国际仲裁案件。其中包括与摩尔多瓦投资者阿纳托尔·斯塔季（Anatol Stati）和加布里埃尔·斯塔季（Gabriel Stati）持续多年的争议，该案先后在荷兰、比利时、卢森堡、瑞典、英国和美国法院审理。

双方争议源于哈萨克斯坦因违反合同约定及税收法律，提前终止了Tolkynneftegaz有限责任公司和Kazpolmunay有限责任公司的矿产资源开发合同。2024年7月，双方达成和解协议，结束了所有正在进行的诉讼程序，哈萨克斯坦成功解除大部分资产冻结。

与此同时，哈萨克斯坦还完成了与卡拉恰甘纳克油气田股东财团的争议解决。根据最终结果，哈萨克斯坦于2020年获得13亿美元赔偿。

尽管总体支出有所下降，但国际律师事务所的服务费用仍持续上涨。瓦伊索夫指出，这一因素并非哈方能够控制，因为无论是哈萨克斯坦还是对方当事人，都会聘请来自美国和英国的国际知名律师事务所代理案件。

目前，哈萨克斯坦仍参与多起涉及外国投资者的国际仲裁案件。其中规模最大的案件之一，是与卡沙甘油田运营商北里海运营公司（NCOC）之间的争议，案件涉及约2.3万亿坚戈（约合50亿美元）的环保索赔。

7月14日，瓦伊索夫表示，法院已裁定，因违反环境保护法律，开发卡沙甘油田的外国公司应向哈萨克斯坦支付2.3万亿坚戈。

7月15日，哈萨克斯坦司法部就NCOC发布的声明作出回应。此前，NCOC称，根据《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》（UNCITRAL Rules）组成的仲裁庭已要求哈萨克斯坦在最终裁决作出前不得采取措施执行上述罚款。司法部认为，这一解读缺乏依据。