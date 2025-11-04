哈国出租车市场具有明显季节性 价格冬降夏升

在“2025哈萨克斯坦出租车”论坛上，Yandex Taxi业务发展经理鲁斯兰·萨伊托夫对此作出了解释。

他说，出租车行业具有明显的季节性特点。夏季这项服务的需求通常会上升，而到了冬季则相对减少，价格也随之下调。

—夏季时，大约有20%至30%的司机会转向农业、建筑等季节性工作。到了冬季，尤其是一月、二月，他们又会回来。也就是说，司机数量增加了，但乘客却变少。新年过后，很多人出行减少，这自然会影响价格。-萨伊托夫解释说。

他同时介绍了出租车价格的构成因素。车费主要取决于司机完成订单所花费的劳动、行驶距离、车辆成本以及耗时等指标。其中，时间因素对司机收入影响最大。

—比如，白天原本40分钟的路程，在傍晚六点的高峰期可能要开两个小时。在这种情况下，车费当然会更高，因为司机花费了更多时间。-他说。

据Numbeo数据库于今年6月发布的数据，哈萨克斯坦出租车费用在全球124个国家中排名第87位，每公里均价0.78美元，位居独联体国家之首。

【编译：阿遥】