联合国改革：哈萨克斯坦提出何种方案

十字路口：危机起点还是发展新阶段？

9月9日，联合国大会第80届会议拉开帷幕。作为成立80周年的重要节点，联合国经历了多个历史阶段：战后促成和平的和解时期，遏制霸权主义的强硬时代，以及为弱势群体提供援助的人道主义阶段。然而，近年来，联合国步入衰退期，政治经济报告流于形式，决议执行力薄弱，地缘政治利益驱动下的经济和军事联盟日益增多，可能威胁全球秩序与公正。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统反对寻找联合国替代方案或贬低其价值，主张通过全面改革解决不足。他表示：

“在地缘政治动荡、冲突加剧、气候变化恶化、粮食安全受威胁之际，联合国应在维护全球安全与稳定中发挥核心作用。对哈萨克斯坦而言，联合国始终是国际秩序不可替代的支柱。自加入联合国33年来，哈萨克斯坦始终展现其作为国际社会负责任、积极且爱好和平的成员形象。”

危机根源与改革方向

联合国危机何在？专家认为，首先是权威性下降。过去，联合国在地区冲突中的决定具有裁决力，如今在东西方军事冲突中，其立场常被忽视，如在乌克兰和中东冲突中的无能为力。

其次，国际组织和联盟的激增加剧了局势，如G20、集安组织、BRICS、金砖国家等导致政治经济僵局，表决时的分歧即是例证。

此外，官僚主义问题严重。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯曾批评，去年联合国召开了2.7万次会议，涉及240个机构，提交1100份报告，但80%的报告无人阅读，会议成果甚微。

预算赤字：51亿美元

财务困境也是危机的一部分。美国作为最大出资国，拖欠27亿美元，其中常规预算15亿美元、维和行动12亿美元。

联合国整体未缴款项包括常规预算24亿美元和维和行动27亿美元。

资金短缺导致裁员频发，如瑞士、泰国、缅甸等地已裁员，国际移民组织计划再裁6000人。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

值得一提的是，190个会员国中仅61个按时履行财务义务，哈萨克斯坦位列前五，始终在30天内足额缴纳。

拖欠会带来后果：若债务达到两年会费总额，成员国将丧失在联合国大会的投票权，除非大会特别决定恢复。

哈萨克斯坦会加入安理会吗？

托卡耶夫总统曾在联合国日内瓦办公室担任副秘书长和裁军会议秘书长近三年，对其内外情况了如指掌。哈萨克斯坦的具体改革方案将在纽约公布，但专家已有所预判。哈萨克斯坦总统府国际安全研究所专家铁木兰·阿布加利表示，改革核心可能聚焦安全理事会，扩大成员国数量，哈萨克斯坦作为中等强国有望争取席位。

Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

“哈萨克斯坦是搭建外交桥梁的和平国家，坚定支持多边外交等联合国核心价值，致力于增强中等和发展中国家的作用。2017-2018年作为安理会非常任理事国，哈萨克斯坦证明了其对国际安全的贡献力，未来有望成为新成员格式的候选国。”他说。

安理会不仅是政治平台，还拥有约束力，根据《联合国宪章》第25条，其决定对会员国具有法律约束力。若哈萨克斯坦加入，将显著影响联合国决策和外交调解。

核武器与中东局势

在第78届联大上，托卡耶夫提出2045年实现无核化战略目标。阿布加利认为，改革可能继续聚焦核裁军，哈萨克斯坦作为放弃全球第四大核武库的国家，将持续推动无核未来。

Фото: Anadolu

中东和平对哈萨克斯坦至关重要。作为全球主要小麦和面粉出口国，哈萨克斯坦在土耳其、中国、伊朗及海湾国家市场占有一席之地，计划到2028年实现国内主要食品自给，扩大出口。中东的物流通道和粮食市场稳定性对这一目标影响重大。哈萨克斯坦通过中部走廊增强粮食出口能力，今年运输量预计达400万吨，同比增长20%。

阿布加利表示：“哈萨克斯坦正成为地区粮食供应中心，已为中亚和阿富汗提供支持。持续呼吁为阿富汗提供人道经济援助，通过联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心，推动相关倡议。”

气候与地区合作

气候变化影响深远，哈萨克斯坦已受其害。托卡耶夫两年前在联大提出多项倡议，并寄望于明年在哈举办的区域气候峰会。阿布加利认为，气候议题将为中亚带来水资源管理等关键解决方案，促进农业和能源发展。

峰会目标包括吸引绿色经济投资、加强联合国合作及与欧盟推动“绿色走廊”项目，助力区域可持续发展。

应对破坏与宗教冲突

托卡耶夫在第78届联大指出，单纯依靠武器禁令或宣言无法实现和平，破坏行为及宗教冲突威胁公共安全。

他强调，亵渎《古兰经》等圣书的行为不应被视为自由或民主的象征，需依法保护，和平文化应建立在“多元中的团结”和相互尊重之上。

Фото: Kazinform/ Canva

联合国80倡议

为迎接80周年，“联合国80”倡议启动，旨在增强应对军事冲突、移民、气候灾难和技术变革的能力，通过减少官僚主义、优化授权和调整结构实现目标。哈萨克斯坦的改革方案将为这一进程提供重要支持。

托卡耶夫强调，联合国虽在全球冲突中作用有限，但仍是无可替代的平台。在加沙、乌克兰及全球120个冲突热点持续紧张的背景下，恢复联合国权威是唯一出路。哈萨克斯坦的改革倡议与国家未来息息相关。

【编译：木合塔尔·木拉提】