12:33, 24 四月 2026 | GMT +5
哈国CLAAS农机制造基地产量显著增长 产值突破2420亿坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）据农业部新闻处消息，德国克拉斯（CLAAS）农机公司在哈萨克斯坦的生产规模已突破2420亿坚戈，成为哈国农业工业综合体在工业合作及生产本土化方面的标杆项目。
哈萨克斯坦农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫与德国东方经济委员会主席卡特琳娜·克拉斯-穆尔豪泽举行会谈，就深化双边合作交换了意见。
双方重点探讨了贸易、投资及技术伙伴关系的现状与前景。
会谈中，双方对工业合作领域的成果给予高度评价，其中CLAAS农机本土化项目尤为突出。该项目自2021年起在哈农业部支持下，由CLAAS集团、CT AGRO公司及HORSCH公司共同推进，生产基地位于北哈州彼得罗巴甫洛夫斯克市。
该基地年产能达370台自行式农机及370台配套牵引式农机，已实现现代化农机设备本土化生产，产品涵盖XERION拖拉机、TRION谷物联合收割机、HORSCH Sprinter播种机组及多种型号割台。
自项目启动以来，已累计生产收割机714台、拖拉机363台、播种机组270台、割台近500台，总产值达2423亿坚戈。
会谈结束时，双方表示将着力扩大生产本土化、推进技术转移，并在农业工业领域落地新的投资项目，以进一步夯实战略伙伴关系。
【编译：阿遥】