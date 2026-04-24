哈国CLAAS农机制造基地产量显著增长 产值突破2420亿坚戈

哈萨克斯坦农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫与德国东方经济委员会主席卡特琳娜·克拉斯-穆尔豪泽举行会谈，就深化双边合作交换了意见。

双方重点探讨了贸易、投资及技术伙伴关系的现状与前景。

会谈中，双方对工业合作领域的成果给予高度评价，其中CLAAS农机本土化项目尤为突出。该项目自2021年起在哈农业部支持下，由CLAAS集团、CT AGRO公司及HORSCH公司共同推进，生产基地位于北哈州彼得罗巴甫洛夫斯克市。

该基地年产能达370台自行式农机及370台配套牵引式农机，已实现现代化农机设备本土化生产，产品涵盖XERION拖拉机、TRION谷物联合收割机、HORSCH Sprinter播种机组及多种型号割台。

自项目启动以来，已累计生产收割机714台、拖拉机363台、播种机组270台、割台近500台，总产值达2423亿坚戈。

会谈结束时，双方表示将着力扩大生产本土化、推进技术转移，并在农业工业领域落地新的投资项目，以进一步夯实战略伙伴关系。

【编译：阿遥】