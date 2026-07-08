金帐汗国历代汗王：从草原帝国的崛起到哈萨克汗国的源流

（哈萨克国际通讯社讯） 金帐汗国是13世纪至15世纪欧亚大陆最具影响力的蒙古—突厥国家之一。作为成吉思汗长子术赤后裔建立并统治的国家，其疆域横跨东欧、哈萨克草原、北高加索及西伯利亚部分地区，曾长期主导欧亚草原的政治格局。

数百年间，金帐汗国历代汗王不仅以军事征服闻名，更通过完善国家治理、发展贸易、推动宗教传播和促进文化交流，使草原文明与城市文明相互融合，对欧亚历史产生了深远影响。

奠定帝国基础：术赤至脱脱汗时期

金帐汗国的建立，与术赤汗及其子拔都汗（Batu）的西征密不可分。

作为成吉思汗长子，术赤汗（Jochi，1224—1227年在位）被视为金帐汗国的奠基者。他积极联合钦察贵族，将草原军事力量整合为统一的国家力量。据史料记载，术赤葬于今哈萨克斯坦乌勒套地区附近。

拔都汗（1227—1255年在位）则真正完成了金帐汗国的创建。他率军西征，征服罗斯诸公国、伏尔加保加利亚和钦察草原，并建立都城萨莱巴图城（Sarai-Batu），为帝国的发展奠定基础。

拔都去世后，其子萨尔塔克汗和乌拉克赤汗先后短暂执政。

1257年继位的别儿哥汗（Berke Khan，1257—1266年在位）成为金帐汗国历史上第一位皈依伊斯兰教的汗王。他积极推动伊斯兰教传播，加强国家独立地位，并与伊朗地区的旭烈兀政权发生冲突，同时同埃及马穆鲁克王朝建立联盟，将首都迁至萨莱别儿哥城（Sarai-Berke）。

其继任者蒙哥帖木儿汗（Möngke-Temür，1266—1280年在位）在1269年塔拉斯忽里台大会上，正式确立了金帐汗国相对于蒙古帝国的完全独立地位。他积极发展国际贸易，与热那亚商人建立商业联系，并开始铸造以自己名义发行的货币。

13世纪末，权臣诺盖伯克（Nogai Beg）一度掌控国家政局。直到脱脱汗（Tokhta Khan，1291—1312年在位）击败诺盖后，中央政权才重新得到巩固。

鼎盛时期：乌兹别克汗与扎尼别克汗

14世纪上半叶，被普遍视为金帐汗国发展的黄金时代。

这一时期，国家军事力量达到鼎盛，城市经济繁荣，国际影响力显著提升。

乌兹别克汗（Özbek Khan，1313—1341年在位）是这一时期最具代表性的统治者。

1312年至1320年间，他将伊斯兰教正式确立为国家宗教，大力维护丝绸之路沿线的安全，推动贸易繁荣、经济发展和文化交流，使金帐汗国进入全盛时期。

学者普遍认为，今天“乌兹别克”这一民族名称及相关地理名称，与乌兹别克汗的名字有着密切联系。

其子扎尼别克汗（Jani Beg，1342—1357年在位）继承王位后，继续推动帝国扩张，并征服阿塞拜疆地区，使金帐汗国达到历史上的巅峰。

由于施政公正，他在哈萨克民间传说中被尊称为“阿兹·扎尼别克”（Әз-Жәнібек）。

“大动乱”与脱脱迷失汗最后一次统一帝国

1357年扎尼别克汗去世后，金帐汗国陷入持续二十余年的内乱，这一时期被历史学界称为“大动乱”（Great Troubles）。

短短数十年间，先后有二十多位汗王更替，国家实际权力逐渐落入各地伯克，特别是马麦（Mamai）等军事贵族手中。

脱脱迷失汗（Tokhtamysh，1379—1395年在位）出身于白帐汗国（Aq Orda），也是术赤家族后裔。

在帖木儿（Timur）的支持下，他重新统一金帐汗国，并于1382年率军攻占莫斯科，恢复了对罗斯诸公国的控制。

然而，随后他与帖木儿决裂并爆发战争。

帖木儿多次远征金帐汗国，摧毁包括首都在内的大批重要城市，严重削弱了国家实力，也加速了金帐汗国的衰落。

帝国瓦解与“大帐汗国”的终结

随着中央政权不断削弱，金帐汗国逐渐分裂为多个独立汗国，包括后来的哈萨克汗国、喀山汗国、克里米亚汗国、阿斯特拉罕汗国、西伯利亚汗国以及诺盖汗国等。

1459年至1502年间存在的大帐汗国（Great Horde）成为金帐汗国最后的中央政权。

最后几位统治者马哈茂德汗、艾哈迈德汗和谢赫·艾哈迈德汗都曾试图恢复昔日帝国的辉煌，但始终未能成功。

1480年发生的乌格拉河对峙（Great Stand on the Ugra River），标志着罗斯国家彻底摆脱向金帐汗国纳贡的历史。

1502年，克里米亚汗国攻陷萨莱城，大帐汗国灭亡，金帐汗国正式退出历史舞台。

金帐汗国历代重要汗王

汗王 在位时间 历史贡献 术赤汗 1224—1227年 奠定金帐汗国基础，统一钦察草原 拔都汗 1227—1255年 建立金帐汗国，创建萨莱巴图城 别儿哥汗 1257—1266年 首位皈依伊斯兰教的汗王，巩固国家独立 蒙哥帖木儿汗 1266—1280年 确立完全独立地位，推动贸易发展 乌兹别克汗 1313—1341年 将伊斯兰教定为国教，推动国家进入黄金时代 扎尼别克汗 1342—1357年 帝国达到鼎盛，获称“阿兹·扎尼别克” 脱脱迷失汗 1379—1395年 最后一次实现国家统一 艾哈迈德汗 1465—1481年 大帐汗国统治者，经历乌格拉河对峙

Фото: e-history.kz

哈萨克汗国的重要历史源流

金帐汗国曾将欧亚大陆众多民族和部落纳入统一政治体系，并推动丝绸之路沿线贸易往来和文化交流达到新的高度。

对于哈萨克历史而言，金帐汗国具有尤为重要的意义。历史学界普遍认为，哈萨克汗国正是在金帐汗国政治、法律和社会传统基础上逐渐形成和发展起来的，其被视为哈萨克汗国最直接的历史源流之一。