金帐汗国历代汗王：从草原帝国的崛起到哈萨克汗国的源流
（哈萨克国际通讯社讯） 金帐汗国是13世纪至15世纪欧亚大陆最具影响力的蒙古—突厥国家之一。作为成吉思汗长子术赤后裔建立并统治的国家，其疆域横跨东欧、哈萨克草原、北高加索及西伯利亚部分地区，曾长期主导欧亚草原的政治格局。
数百年间，金帐汗国历代汗王不仅以军事征服闻名，更通过完善国家治理、发展贸易、推动宗教传播和促进文化交流，使草原文明与城市文明相互融合，对欧亚历史产生了深远影响。
奠定帝国基础：术赤至脱脱汗时期
金帐汗国的建立，与术赤汗及其子拔都汗（Batu）的西征密不可分。
作为成吉思汗长子，术赤汗（Jochi，1224—1227年在位）被视为金帐汗国的奠基者。他积极联合钦察贵族，将草原军事力量整合为统一的国家力量。据史料记载，术赤葬于今哈萨克斯坦乌勒套地区附近。
拔都汗（1227—1255年在位）则真正完成了金帐汗国的创建。他率军西征，征服罗斯诸公国、伏尔加保加利亚和钦察草原，并建立都城萨莱巴图城（Sarai-Batu），为帝国的发展奠定基础。
拔都去世后，其子萨尔塔克汗和乌拉克赤汗先后短暂执政。
1257年继位的别儿哥汗（Berke Khan，1257—1266年在位）成为金帐汗国历史上第一位皈依伊斯兰教的汗王。他积极推动伊斯兰教传播，加强国家独立地位，并与伊朗地区的旭烈兀政权发生冲突，同时同埃及马穆鲁克王朝建立联盟，将首都迁至萨莱别儿哥城（Sarai-Berke）。
其继任者蒙哥帖木儿汗（Möngke-Temür，1266—1280年在位）在1269年塔拉斯忽里台大会上，正式确立了金帐汗国相对于蒙古帝国的完全独立地位。他积极发展国际贸易，与热那亚商人建立商业联系，并开始铸造以自己名义发行的货币。
13世纪末，权臣诺盖伯克（Nogai Beg）一度掌控国家政局。直到脱脱汗（Tokhta Khan，1291—1312年在位）击败诺盖后，中央政权才重新得到巩固。
鼎盛时期：乌兹别克汗与扎尼别克汗
14世纪上半叶，被普遍视为金帐汗国发展的黄金时代。
这一时期，国家军事力量达到鼎盛，城市经济繁荣，国际影响力显著提升。
乌兹别克汗（Özbek Khan，1313—1341年在位）是这一时期最具代表性的统治者。
1312年至1320年间，他将伊斯兰教正式确立为国家宗教，大力维护丝绸之路沿线的安全，推动贸易繁荣、经济发展和文化交流，使金帐汗国进入全盛时期。
学者普遍认为，今天“乌兹别克”这一民族名称及相关地理名称，与乌兹别克汗的名字有着密切联系。
其子扎尼别克汗（Jani Beg，1342—1357年在位）继承王位后，继续推动帝国扩张，并征服阿塞拜疆地区，使金帐汗国达到历史上的巅峰。
由于施政公正，他在哈萨克民间传说中被尊称为“阿兹·扎尼别克”（Әз-Жәнібек）。
“大动乱”与脱脱迷失汗最后一次统一帝国
1357年扎尼别克汗去世后，金帐汗国陷入持续二十余年的内乱，这一时期被历史学界称为“大动乱”（Great Troubles）。
短短数十年间，先后有二十多位汗王更替，国家实际权力逐渐落入各地伯克，特别是马麦（Mamai）等军事贵族手中。
脱脱迷失汗（Tokhtamysh，1379—1395年在位）出身于白帐汗国（Aq Orda），也是术赤家族后裔。
在帖木儿（Timur）的支持下，他重新统一金帐汗国，并于1382年率军攻占莫斯科，恢复了对罗斯诸公国的控制。
然而，随后他与帖木儿决裂并爆发战争。
帖木儿多次远征金帐汗国，摧毁包括首都在内的大批重要城市，严重削弱了国家实力，也加速了金帐汗国的衰落。
帝国瓦解与“大帐汗国”的终结
随着中央政权不断削弱，金帐汗国逐渐分裂为多个独立汗国，包括后来的哈萨克汗国、喀山汗国、克里米亚汗国、阿斯特拉罕汗国、西伯利亚汗国以及诺盖汗国等。
1459年至1502年间存在的大帐汗国（Great Horde）成为金帐汗国最后的中央政权。
最后几位统治者马哈茂德汗、艾哈迈德汗和谢赫·艾哈迈德汗都曾试图恢复昔日帝国的辉煌，但始终未能成功。
1480年发生的乌格拉河对峙（Great Stand on the Ugra River），标志着罗斯国家彻底摆脱向金帐汗国纳贡的历史。
1502年，克里米亚汗国攻陷萨莱城，大帐汗国灭亡，金帐汗国正式退出历史舞台。
金帐汗国历代重要汗王
|汗王
|在位时间
|历史贡献
|术赤汗
|1224—1227年
|奠定金帐汗国基础，统一钦察草原
|拔都汗
|1227—1255年
|建立金帐汗国，创建萨莱巴图城
|别儿哥汗
|1257—1266年
|首位皈依伊斯兰教的汗王，巩固国家独立
|蒙哥帖木儿汗
|1266—1280年
|确立完全独立地位，推动贸易发展
|乌兹别克汗
|1313—1341年
|将伊斯兰教定为国教，推动国家进入黄金时代
|扎尼别克汗
|1342—1357年
|帝国达到鼎盛，获称“阿兹·扎尼别克”
|脱脱迷失汗
|1379—1395年
|最后一次实现国家统一
|艾哈迈德汗
|1465—1481年
|大帐汗国统治者，经历乌格拉河对峙
哈萨克汗国的重要历史源流
金帐汗国曾将欧亚大陆众多民族和部落纳入统一政治体系，并推动丝绸之路沿线贸易往来和文化交流达到新的高度。
对于哈萨克历史而言，金帐汗国具有尤为重要的意义。历史学界普遍认为，哈萨克汗国正是在金帐汗国政治、法律和社会传统基础上逐渐形成和发展起来的，其被视为哈萨克汗国最直接的历史源流之一。