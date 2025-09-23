00:22, 23 9月 2025 | GMT +5
总统：美国从哈萨克斯坦进口约24%的铀
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在纽约出席有美国主要商界代表参与的圆桌会议时指出，美国从哈萨克斯坦进口约24%的铀。
托卡耶夫总统在讲话中指出，需要进一步探索地质勘探及现有项目的扩展机会，特别是在铀开采和加工领域。
哈萨克斯坦满足了全球铀市场约40%的需求，而美国从中进口约24%的铀。
“根据美国的能源优先事项，我们提供基于煤炭的清洁、高效且环保的能源解决方案。哈萨克斯坦超过70%的电力来自煤炭。作为煤炭储量丰富的国家之一，我们像美国一样将其视为可靠且安全的能源来源，至少在近期内不会放弃。我们的能源战略基于石油、天然气、煤炭和铀四大支柱，我们将坚定不移地遵循这一原则。”
总统还指出，关键原材料的开发是优先方向，并提醒与会者，哈萨克斯坦拥有丰富的铜、钨、铅、锌、锂、石墨以及其他高科技所需矿产资源。
“我们为采矿行业投资者建立了基于透明且完善的法律框架的有利环境。目前，Ivanhoe、Rio Tinto、Anglo Teck和Fortescue等大型企业已进入哈萨克斯坦采矿业。”他说。
值得一提的是，此前哈萨克斯坦与美国Wabtec公司签署了总额达42亿美元的合作协议，协议内容包括向哈萨克斯坦供应300台先进机车及相关配套服务。
美国总统唐纳德·特朗普为此向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示了祝贺。
【编译：木合塔尔·木拉提】