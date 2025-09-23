总统：美国从哈萨克斯坦进口约24%的铀

“根据美国的能源优先事项，我们提供基于煤炭的清洁、高效且环保的能源解决方案。哈萨克斯坦超过70%的电力来自煤炭。作为煤炭储量丰富的国家之一，我们像美国一样将其视为可靠且安全的能源来源，至少在近期内不会放弃。我们的能源战略基于石油、天然气、煤炭和铀四大支柱，我们将坚定不移地遵循这一原则。”