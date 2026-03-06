哈国拟禁止右舵车辆从事出租车运营

罗曼·斯卡利亚尔表示，内务部与交通部已批准实施2023—2027年联合路线图。2024年，在该路线图框架内，内务部、交通部与«Яндекс. Такси»有限责任公司以及«Inservice»有限责任公司（inDrive）签署了合作备忘录。

他说，上述文件包括逐步将右舵车辆从出租车服务体系中淘汰、引入多种激励驾驶员遵守交通规则的系统等内容。目前，通过多方合作，已有超过7万辆右舵车辆被限制接入互联网打车平台。

罗曼·斯卡利亚尔还指出，为进一步提升客运安全水平，相关部门已起草一系列法律修正案。

根据副总理介绍，这些修正案主要包括以下措施：

禁止将右舵改装车辆用于出租车运营；

在城际客运中强制使用驾驶员工作与休息时间监控设备；

明确互联网打车平台在监督承运人遵守法律法规方面的责任；

建立出租车信息调度服务的许可制度。

【编译：木合塔尔·木拉提】