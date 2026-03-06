13:53, 06 三月 2026 | GMT +5
哈国拟禁止右舵车辆从事出租车运营
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划禁止将改装右舵车辆用于出租车运营，同时拟在城际客运中强制使用驾驶员工作与休息时间监控设备。这一消息来自第一副总理罗曼·斯卡利亚尔在答复马吉利斯（议会下院）议员质询时的说明。
罗曼·斯卡利亚尔表示，内务部与交通部已批准实施2023—2027年联合路线图。2024年，在该路线图框架内，内务部、交通部与«Яндекс. Такси»有限责任公司以及«Inservice»有限责任公司（inDrive）签署了合作备忘录。
他说，上述文件包括逐步将右舵车辆从出租车服务体系中淘汰、引入多种激励驾驶员遵守交通规则的系统等内容。目前，通过多方合作，已有超过7万辆右舵车辆被限制接入互联网打车平台。
罗曼·斯卡利亚尔还指出，为进一步提升客运安全水平，相关部门已起草一系列法律修正案。
根据副总理介绍，这些修正案主要包括以下措施：
- 禁止将右舵改装车辆用于出租车运营；
- 在城际客运中强制使用驾驶员工作与休息时间监控设备；
- 明确互联网打车平台在监督承运人遵守法律法规方面的责任；
- 建立出租车信息调度服务的许可制度。
【编译：木合塔尔·木拉提】