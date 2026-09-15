韩国CONTEC拟投资哈萨克斯坦卫星组件生产项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦与韩国计划进一步扩大航天领域合作。双方就哈萨克斯坦建设卫星组件生产基地、吸引投资实施联合项目，以及利用人工智能处理航天数据等议题进行了讨论。

据哈萨克斯坦政府新闻处消息，副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫在首尔参观了韩国航天企业CONTEC Space Group的装配测试中心，并与该公司董事长李成熙就联合技术和投资项目的发展前景举行会谈。

会谈期间，双方讨论了CONTEC投资“Ғалам”项目的计划，以及联合生产卫星及其组件、发展地面站网络等合作可能。

其中一个具有前景的合作方向是在哈萨克斯坦建设卫星组件生产基地，并将产品出口至中亚、中东和欧洲市场。双方还在研究大型地面天线系统的本地化生产问题。

双方还重点讨论了利用人工智能发展卫星影像处理技术。人工智能技术的应用将进一步拓展地球遥感数据分析能力，并提高相关数据在解决实际问题中的应用水平。

Фото: primeminister.kz

CONTEC Space Group旗下包括CONTEC、Asia Pacific Satellite Corporation和Texas Space Communication等公司。该集团为韩国政府卫星提供星载计算机，并在全球运营17座地面站，分布于智利、美国、南非和澳大利亚等国家。

下一阶段，双方将研究在哈萨克斯坦设立CONTEC子公司的可能性，并进一步细化合作条件。有关合作的具体内容计划在哈萨克斯坦总统对韩国进行国事访问期间公布。

上述合作倡议如得到落实，将有助于扩大哈萨克斯坦企业的航天设备生产能力，提升卫星数据处理能力，并开拓新的出口市场。