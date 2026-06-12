美国加大对中亚关注力度 聚焦关键矿产资源合作

（哈萨克国际通讯社讯）美国正进一步加强与中亚国家，特别是哈萨克斯坦的经济合作，并将关键矿产资源开发和产业链建设视为未来合作的重要方向。这一表态是在阿斯塔纳举行的第16届国际矿业与冶金大会（AMM 2026）期间作出的。

美国商务部副部长、美国和海外商业服务局总干事戴维·福格尔（David Vogel）在大会发言时表示，华盛顿有意与中亚国家建立长期战略伙伴关系，并将矿产资源领域合作纳入全球供应链重构的重要布局之中。

“我们希望与中亚国家，特别是哈萨克斯坦建立长期战略伙伴关系。这不仅关乎资源开发或供应链建设，更关乎构建完整产业生态体系。”福格尔说。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

他指出，哈萨克斯坦拥有丰富的资源潜力，同时对国际合作持开放态度，因此被美国视为重要合作伙伴。

“哈萨克斯坦对我们而言是非常重要的伙伴。这里拥有丰富的资源禀赋，并展现出开放合作的态度。我们的目标不仅是原材料开采，而是推动从地质勘探、资源开发到深加工在内的完整产业链发展。”他说。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

福格尔表示，美国之所以更加重视与中亚地区的合作，与该地区在全球关键矿产供应体系中的地位不断提升密切相关。随着全球产业链和供应链加速调整，中亚在战略性矿产资源领域的重要性日益凸显。美国新的经济合作方向有望为该地区带来更多投资和技术合作机会。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

除美国外，哈萨克斯坦也正积极拓展与沙特阿拉伯在矿业和冶金领域的合作。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

11日开幕的第16届国际矿业与冶金大会（AMM 2026）是矿业和冶金领域最具影响力的国际平台之一。本届大会吸引来自15个国家的69家企业参展，其中包括澳大利亚、德国、意大利、加拿大、中国、沙特阿拉伯、美国、芬兰、法国、捷克和瑞典等国企业。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

此前，出席大会的哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫（Олжас Бектенов）表示，2026年至2028年期间，哈萨克斯坦政府计划向地质勘探领域投入约4.7亿美元资金，以进一步提升国家矿产资源开发能力。