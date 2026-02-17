哈萨克斯坦扩大油气深加工 2032年商品天然气产量升至323亿立方米

能源部副部长凯尔汗·图特克什巴耶夫在政府会议上介绍了炼油扩建及天然气处理项目进展情况。

根据规划，全国炼油能力将从目前的1840万吨提升至2033年前达到年产4000万吨。现有炼油厂将分阶段现代化升级和扩建，预计到2030年基本消除柴油供应短缺。2033年第四座炼油厂投运后，将全面满足国内航空煤油需求，并实现符合K5标准的高品质成品油出口。同时，现有炼油厂加工深度将提升至94%。

在天然气领域，位于卡沙甘油田的两座天然气处理厂正作为战略项目推进。项目建成后，每年可新增约25亿立方米商品天然气产量，并生产约40万吨液化石油气、1.7万吨稳定气体产品及约76万吨颗粒硫磺。

其中，年处理能力10亿立方米的天然气处理厂建设进展顺利，施工现场已投入约1500名人员和300余台设备，超过900台套主要设备已交付，占总体供货量的95%。目前正进行主体结构施工、设备安装及公用工程建设，整体施工进度已超过30%，EPC总进度达55%，计划于2026年底建成投运。

此外，年处理能力25亿立方米的第二座天然气处理厂项目已完成前端工程设计前阶段（pre-FEED）阶段，目前正与卡塔尔合作伙伴UCC Holding公司制定合同战略方案。

图特克什巴耶夫表示，随着上述天然气处理能力逐步投产，预计到2032年，哈萨克斯坦商品天然气产量将提升至年产323亿立方米。

整体来看，炼油扩能与天然气深加工项目将分阶段缓解成品油和燃气供应压力，推动油气资源由初级开采向高附加值加工转型，为能源出口结构优化和工业升级提供支撑。

【编译：达娜】