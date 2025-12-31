联合国大会批准2026年34.5亿美元常规预算

由193个成员国组成的大会周二通过该预算，为未来一年授权34.5亿美元资金，用于支持联合国三大核心工作支柱：和平与安全、可持续发展以及人权。

该预算较秘书长提交的提案增加约2亿美元，该提案是在“联合国80周年”改革倡议框架下制定的。

获批的总人员编制也略高于提案水平。批准的1万1877个职位比秘书长提案多出283个。

尽管高于秘书长提案，2026年获批预算仍较2025年批准预算减少约7%。

常规预算用于资助联合国核心活动，包括政治事务、国际司法与法律、区域发展合作、人权事务、人道主义事务以及公共信息。

该预算独立于联合国维和预算。维和预算采用7月1日至次年6月30日的财政周期，而常规预算则遵循日历年度。

激烈谈判后的共识

在联合国大会主要行政和预算机构——第五委员会结束谈判之际，联合国主计长拉马纳坦向与会代表发表讲话，称赞与会代表在复杂而紧迫的进程中及时达成结论。

他表示：“今年充满挑战”。他指出，秘书处在不到六周的时间内完成了整个预算编制工作，制作了数百张表格，并回应了监督机构和会员国提出的数千个问题。

他强调，尽管谈判过程往往艰苦卓绝，但委员会再次以协商一致方式达成协议，这正是预算流程的标志性特征。他对代表们表示：“这是值得称道的成就，各位不应低估其意义。”

面临挑战

展望未来，拉马纳坦警告说，预算案的通过标志着艰巨执行阶段的开始，而非终点。

他指出，自2026年1月1日起将裁撤2900个职位，目前已有逾千名员工完成离职程序，需要审慎管理，以确保过渡期间相关人员持续获得薪酬及应享待遇。

拉马纳坦还对成员国为2026年预算提供的创纪录预付款表示欢迎，并呼吁继续及时缴纳分摊会费。