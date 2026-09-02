国际制造研究大会首次落地哈萨克斯坦 专家看好哈国工业发展前景

ICMR是汇聚制造研究领域学者和工业界代表的国际平台。该会议创立于40多年前，最初由英国高校制造与工程专业项目负责人组成的联合体发起。今年，这一国际会议首次在哈萨克斯坦举行。

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

ICMR 2026大会总主席、纳扎尔巴耶夫大学工程学院代理院长埃萨姆·谢哈布教授指出，在哈萨克斯坦举办这样一场国际制造领域会议，是一次重要的发展机遇。

会议期间，与会各方围绕制造业未来发展、工业创新、新技术、人才培养以及科学与商业之间的互动等议题展开讨论。阿尔斯通、威伯特、阿斯塔纳航空、越捷航空、KPE、Ghalam、液化空气集团以及复合材料公司等企业的负责人和资深专家参加了专题讨论。

来自英国、加拿大、爱尔兰、哈萨克斯坦及其他国家的近60位学者参加了此次会议。会议报告涵盖机器人技术与自动化、人工智能、机器学习、数字制造、增材制造技术以及工业4.0等领域。

谢哈布教授强调，人才培养对哈萨克斯坦而言同样十分重要。在他看来，培养能够推动制造业发展的工程师和技术人才，并采取措施让他们留在国内，是长期工业政策的重要组成部分。

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

纳扎尔巴耶夫大学工程学院副教授哈兹雷特·阿里认为，哈萨克斯坦具备发展成为制造业枢纽的条件。

“哈萨克斯坦是制造业不断发展的国家之一。近年来，这一领域发展较为迅速。因此，我认为这个国家的未来前景很好。”他说。

尤素福·阿尔金塔斯教授则表示，哈萨克斯坦人口相对较少，在一定条件下也可以成为一种优势。在他看来，即便是人口规模较小的国家，只要能够培养高素质专业人才，同样可以面向世界市场生产和提供技术产品。

“瑞士是一个小国，但却向世界提供了许多技术。哈萨克斯坦如果能够高水平培养本国人才，也可以取得这样的成果。”他说。

Фото: NU университетінің баспасөз қызметі

据此前报道，哈萨克斯坦科学和高等教育部代理部长萨亚萨特·努尔别克日前与欧洲核子研究中心总干事马克·汤姆森举行会谈，双方讨论了进一步深化哈萨克斯坦与CERN科技合作的举措，包括扩大高能物理领域合作。