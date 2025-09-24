中文
    卡林：托卡耶夫联合国大会发言彰显哈萨克斯坦国际立场

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在 联合国大会第八十届会议上发表重要讲话，就全球议程阐明了立场。哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林在其Telegram频道上对此进行了评论。

    Қарин
    Фото: Ақорда

    卡林指出，总统在讲话中深刻揭示了当今世界发展的主要趋势，其中包括信任危机、国际法削弱、军事化、气候变化以及技术差距风险。

    - 这些趋势如今已被许多政治家和专家提及，但总统并未将其视为孤立问题，而是作为一个整体性挑战，需要国际社会作出系统性和有效回应。他在今年国情咨文中提出的联合国改革方案，重点放在安理会改革，建议通过增加来自亚洲、非洲和拉丁美洲的大国代表并实行轮换制来扩大安理会，同时强化中等国家的作用。- 卡林表示。

    他补充称，托卡耶夫总统还就联合国宪章更新、重振核裁军进程、建立生物安全保障机制等重大议题提出倡议。

    - 从总统的讲话中，可以清晰地看出其倡导构建新的全球共识，即建立以信任和透明、责任与公正、平衡与合作、法治与团结为基础的新型国际秩序架构。更为重要的是，总统在联合国讲坛上鲜明展现了哈萨克斯坦的立场和潜力，强调我国作为国际关系中负责任的重要参与者，正逐渐成为外交、交通、能源和技术领域的关键纽带。- 卡林总结道。

    【编译：达娜】

     

    哈萨克斯坦 外交 联合国
