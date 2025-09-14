联合国大会通过《纽约宣言》支持以巴两国方案

《纽约宣言》是今年7月在联合国总部召开的有关巴勒斯坦问题国际会议产生的一个成果，该会议由法国和沙特阿拉伯共同主办，并将于本月下旬继续举行。

联合国大会由全部193个会员国组成，其中142个国家投票赞成该项支持宣言的决议。

以色列、阿根廷、匈牙利、密克罗尼西亚、瑙鲁、帕劳、巴布亚新几内亚、巴拉圭、汤加和美国等9国投了反对票，另有12国弃权。

未来路线图

表决前，法国常驻联合国大使博纳方强调，《纽约宣言》“为实现两国方案指明了唯一路径”。

这份路线图要求立即在加沙实现停火，释放所有被扣押人质，并建立一个可行且主权独立的巴勒斯坦国。

路线图还呼吁解除哈马斯武装并将其排除在加沙治理体系之外，推动以色列与阿拉伯国家关系正常化，并建立集体安全保障机制。

以色列常驻联合国代表达农在表决前发言指出：“这份单方面宣言不会被视为迈向和平的一步，只会成为削弱本大会公信力的又一空洞姿态。”

他表示，“哈马斯是今天任何表决结果的最大赢家”，并将会宣称这是“10月7日事件的成果”。

两国方案前景

7月举行的高级别国际会议，是在加沙战争持续、两国方案前景日益黯淡的背景下召开的。

联合国秘书长古特雷斯在开幕发言中指出：“中东和平的核心问题在于落实两国方案，即两个独立、主权、民主的国家——以色列和巴勒斯坦——在和平与安全中比邻共存。”