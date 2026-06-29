卡拉干达—杰兹卡兹甘国道改扩建工程今日启动

哈萨克斯坦政府第一副总理努尔勒别克·纳勒巴耶夫，哈萨克斯坦国家公路公司董事会主席达尔罕·依马纳舍夫，卡拉干达州州长叶尔玛甘别特·布列克帕耶夫以及乌勒套州州长达斯坦·热斯佩科夫出席了项目启动仪式。

“卡拉干达—杰兹卡兹甘”公路是“克孜勒奥尔达—巴甫洛达尔—吾斯潘卡”交通走廊的重要组成部分。项目建成后，将进一步提升区域间互联互通水平，增强哈萨克斯坦过境运输能力，并为卡拉干达州和乌勒套州经济发展注入新的动力。

Фото: ҚазАвтоЖол

现有卡拉干达—杰兹卡兹甘公路建于20世纪70年代，按Ⅲ类公路技术标准设计，单轴最大限载为6吨。自建成通车以来，该道路一直未进行过全面大修。近年来，随着交通流量持续增长，特别是重型货运车辆和超长运输车辆不断增加，现有道路已难以满足通行需求。

此次改扩建工程将按照Ⅱ类公路技术标准实施升级改造，主要建设内容包括更新路面、建设和修复各类人工构筑物，并完善沿线服务区、公交停靠站、出入口及平交路口等配套设施。

该项目与全长400公里的“克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘”公路改扩建工程具有重要的协同效应。目前，位于克孜勒奥尔达州境内的192公里路段主体工程已于2025年建成并投入使用；乌勒套州境内路段计划于2026年底前完成主体施工并实现通车。

Фото: ҚазАвтоЖол

随着上述项目陆续建成，哈萨克斯坦将形成一条贯通“阿斯塔纳—卡拉干达—杰兹卡兹甘—克孜勒奥尔达”的公路运输大通道。这不仅将进一步缩短各地区之间的通行距离，还将打造贯穿全国中南部的重要交通干线，在完善国内物流网络、提升客货运输效率的同时，进一步巩固哈萨克斯坦作为欧亚大陆重要过境物流枢纽的地位。整个项目预计将于2029年全面竣工。