国产游戏《DarkSwitch》跻身全球期待榜前列 展现哈萨克斯坦游戏产业实力

《DarkSwitch》的音乐由日本知名作曲家山冈晃创作，其代表作品包括广受欢迎的《寂静岭》系列配乐。此次合作显示，哈萨克斯坦游戏产业已具备与国际知名创作者开展高水平合作的能力。

在项目预告发布阶段，《DarkSwitch》便成功吸引大量玩家关注。超过23万名用户将其加入愿望清单，显示出强劲的市场期待。

《DarkSwitch》是一款融合黑暗奇幻元素的城市建设模拟与经济策略游戏。玩家需围绕巨型树木发展城市，以抵御神秘迷雾带来的威胁，并维持聚落的生存。游戏通过完整的世界观设定、鲜明的人物形象以及具有决策影响力的剧情发展，为玩家提供沉浸式体验，每一项选择都将对城市发展和角色命运产生影响。

公司创始人兼首席执行官阿列克谢·纳扎罗夫表示，该项目由一支超过50人的国际团队历时四年多打造，其中一半以上为哈萨克斯坦开发者。同时，来自独联体国家以及西班牙、波兰、塞尔维亚、美国、英国、中国和日本的专家也参与其中。

他说：“《DarkSwitch》项目凝聚了团队大量心血，开发周期超过四年。从玩家的初步反馈来看，我们的努力得到了回报。在正式发布前数日，游戏已在SteamDB平台Upcoming Releases榜单中位列第5，这一成绩表明，《DarkSwitch》已成为全球数千个项目中最受期待的作品之一。未来我们将根据项目表现继续推进开发，包括适配主机及其他平台、推出扩展内容（DLC），并启动新的项目。”

该项目的一大亮点在于城市的垂直建筑设计。在有限空间条件下，玩家需要构建多层次基础设施。游戏中设有80多种建筑类型和多个技术发展阶段。所有画面均为手工绘制，进一步强化了作品的独特风格与视觉效果。

《DarkSwitch》将面向全球市场推出，支持英、法、德、中、俄和波兰六种文字，并提供英语和俄语配音。同时，开发团队正在完善哈萨克文的游戏版本。团队表示，希望全球玩家在下载游戏时能够看到哈萨克斯坦的旗帜。

业内人士认为，《DarkSwitch》的推出标志着哈萨克斯坦游戏开发产业迈入新阶段。本土开发者正逐步具备打造面向全球市场、吸引国际受众产品的能力。

【编译：木合塔尔·木拉提】