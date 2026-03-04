托卡耶夫总统接受八国新任驻哈萨克斯坦大使递交国书

向总统递交国书的分别是：挪威王国大使海伦娜·桑德·安德烈森、阿根廷共和国大使恩里克·伊格纳西奥·费雷尔·维埃拉、加纳共和国大使科马·斯蒂姆·杰胡·阿皮亚、马里共和国大使赛杜·卡米索科、冈比亚共和国大使阿尔卡利·范卡·孔特、孟加拉人民共和国大使穆罕默德·纳兹鲁尔·伊斯拉姆、斯里兰卡民主社会主义共和国大使肖比尼·古纳塞克拉以及波斯尼亚和黑塞哥维那大使伊万·奥尔利奇。

托卡耶夫在会见中向各国外交使节介绍了哈萨克斯坦社会经济和政治发展的前景。

总统表示，尽管面临外部挑战，哈萨克斯坦仍然是地区内保持稳定并实现快速经济发展的国家之一。同时，哈萨克斯坦不会满足于现有成绩，而是持续推进经济改革。

托卡耶夫指出，3月15日哈萨克斯坦将就新宪法举行全民公投。他表示，这一重要文件将为国家进一步发展奠定坚实基础，并为推进民主化进程和全面现代化改革作出重要贡献，从而为国家发展开辟新的机遇，提高人民生活水平。

国家元首还强调，哈萨克斯坦始终奉行和平的外交政策。他指出，世界上的所有矛盾与冲突都应通过外交手段，以和平方式加以解决。

托卡耶夫同时表示，哈萨克斯坦一贯对海湾地区国家怀有善意，并希望当前紧张局势能够尽快得到缓解。

会谈最后，总统祝愿各国驻哈萨克斯坦大使在履职期间工作顺利。

【编译：木合塔尔·木拉提】